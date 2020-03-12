***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.03.2020 08:55
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 14.621 54.088 1.355.304 1.620.812 5.044.825 5.044.825
Transferler
98.220 1.522.590 -1.620.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
759 328.687 329.446 329.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 759 328.687 329.446 329.446
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271
Transferler
63.244 265.443 -328.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.490 7.142.031 7.137.541 7.137.541
Dönem Karı (Zararı)
39 7.142.031 7.142.031 7.142.031
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -4.490 -4.490 -4.490
Sermaye Arttırımı
28 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-801.704 -1.839.014
Dönem Karı (Zararı)
7.142.031 328.687
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 7.142.031 328.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.273.382 1.266.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 27.270 26.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-469.198 12.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.474 12.860
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
44 -465.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 620
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.954.307 1.191.433
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -4.954.307 1.191.433
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -877.767 93.323
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.426
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -57.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.595.353 -2.846.725
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -2.142.928 -2.737.099
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.790 -146.141
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -42.366 -144.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -424 -1.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 15.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 870 1.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 2.256 759
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.678 19.612
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 19.612
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
584.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 585.233
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-726.704 -1.251.368
Alınan Faiz
-240.809
Kira Ödemeleri
-75.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-346.837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-144.189 300.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 57.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-187.629
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -187.629
Alınan Faiz
242.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 43.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-945.893 -1.538.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-945.893 -1.538.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 1.161.399 2.699.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 215.506 1.160.727
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 215.558 1.161.399
Finansal Yatırımlar
10.879.969 3.782.734
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.879.969 3.782.734
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
44 10.879.969 3.782.734
Ticari Alacaklar
6,7 259.138 216.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 256.757 214.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.381 1.957
Peşin Ödenmiş Giderler
870
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 870
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 39.271
ARA TOPLAM
11.393.936 5.161.351
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.393.936 5.161.351
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
218.409 58.050
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 26.506
Taşıtlar
13 191.903 58.050
Kullanım Hakkı Varlıkları
38 465.724
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 1.105.772 228.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.789.905 286.055
TOPLAM VARLIKLAR
13.183.841 5.447.406
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.963
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 137.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 12.430 10.174
Diğer Borçlar
22.548 19.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 22.548 19.870
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 97.355 14.644
ARA TOPLAM
270.296 44.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.296 44.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
372.270
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
372.270
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 372.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.463 28.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 29.463 28.447
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.733 28.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
672.029 73.135
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.511.812 5.374.271
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.890 15.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.890 15.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 10.890 15.380
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
215.552 152.308
Yasal Yedekler
28 215.552 152.308
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 143.339 2.877.896
Net Dönem Karı veya Zararı
39 7.142.031 328.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.511.812 5.374.271
TOPLAM KAYNAKLAR
13.183.841 5.447.406
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 15.334.243 31.247.310
Satışların Maliyeti
29 -8.054.107 -30.351.091
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.280.136 896.219
BRÜT KAR (ZARAR)
7.280.136 896.219
Genel Yönetim Giderleri
31 -997.528 -699.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 262.059 243.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -114.019 -75.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.430.648 364.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 57.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.430.648 422.010
Finansman Giderleri
35 -67.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.362.886 422.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
779.145 -93.323
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -97.355 -361.695
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 876.500 268.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.142.031 328.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.142.031 328.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.142.031 328.687
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.490 759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 -5.757 973
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.267 -214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 1.267 -214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.490 759
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.137.541 329.446
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.137.541 329.446
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827263
BIST