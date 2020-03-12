***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 14.621 54.088 1.355.304 1.620.812 5.044.825 5.044.825Transferler98.220 1.522.590 -1.620.812Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)759 328.687 329.446 329.446Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36 759 328.687 329.446 329.446Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271Transferler63.244 265.443 -328.687Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.490 7.142.031 7.137.541 7.137.541Dönem Karı (Zararı)39 7.142.031 7.142.031 7.142.031Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36 -4.490 -4.490 -4.490Sermaye Arttırımı28 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-801.704 -1.839.014Dönem Karı (Zararı)7.142.031 328.687Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 7.142.031 328.687Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.273.382 1.266.670Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 27.270 26.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-469.198 12.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -3.474 12.860Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler44 -465.724Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler620Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 620Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.954.307 1.191.433Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -4.954.307 1.191.433Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -877.767 93.323Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-57.426Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -57.426İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.595.353 -2.846.725Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -2.142.928 -2.737.099Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.790 -146.141İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -42.366 -144.959İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -424 -1.182Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.224İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 15.224Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 870 1.415Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-495İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 2.256 759Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.678 19.612İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 19.612İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler584.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -672Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 585.233Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-726.704 -1.251.368Alınan Faiz-240.809Kira Ödemeleri-75.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)-346.837YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-144.189 300.423Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.426Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 57.426Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-187.629Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -187.629Alınan Faiz242.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 43.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-945.893 -1.538.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-945.893 -1.538.591DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 1.161.399 2.699.318DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 215.506 1.160.727Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 215.558 1.161.399Finansal Yatırımlar10.879.969 3.782.734Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.879.969 3.782.734Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar44 10.879.969 3.782.734Ticari Alacaklar6,7 259.138 216.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 256.757 214.391İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.381 1.957Peşin Ödenmiş Giderler870İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 870Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 39.271ARA TOPLAM11.393.936 5.161.351TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.393.936 5.161.351DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar218.409 58.050Tesis, Makine ve Cihazlar13 26.506Taşıtlar13 191.903 58.050Kullanım Hakkı Varlıkları38 465.724Ertelenmiş Vergi Varlığı38 1.105.772 228.005TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.789.905 286.055TOPLAM VARLIKLAR13.183.841 5.447.406KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar137.963İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar137.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 137.963Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 12.430 10.174Diğer Borçlar22.548 19.870İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 22.548 19.870Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 97.355 14.644ARA TOPLAM270.296 44.688TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER270.296 44.688UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar372.270İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar372.270Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 372.270Uzun Vadeli Karşılıklar29.463 28.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 29.463 28.447TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER401.733 28.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER672.029 73.135ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.511.812 5.374.271Ödenmiş Sermaye28 5.000.000 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.890 15.380Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.890 15.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 10.890 15.380Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler215.552 152.308Yasal Yedekler28 215.552 152.308Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 143.339 2.877.896Net Dönem Karı veya Zararı39 7.142.031 328.687TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.511.812 5.374.271TOPLAM KAYNAKLAR13.183.841 5.447.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 15.334.243 31.247.310Satışların Maliyeti29 -8.054.107 -30.351.091TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.280.136 896.219BRÜT KAR (ZARAR)7.280.136 896.219Genel Yönetim Giderleri31 -997.528 -699.870Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 262.059 243.937Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -114.019 -75.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.430.648 364.584Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 57.426FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.430.648 422.010Finansman Giderleri35 -67.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.362.886 422.010Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri779.145 -93.323Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -97.355 -361.695Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 876.500 268.372SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.142.031 328.687DÖNEM KARI (ZARARI)7.142.031 328.687Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.142.031 328.687Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.490 759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 -5.757 973Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.267 -214Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 1.267 -214Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.490 759TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.137.541 329.446Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.137.541 329.446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827263BIST