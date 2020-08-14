***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
14.08.2020 18:13
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271
Transferler
63.244 265.443 -328.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 418.778 418.778 418.778
Dönem Karı (Zararı)
39 418.778 418.778 418.778
Sermaye Arttırımı
3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 15.380 215.552 143.339 418.778 5.793.049 5.793.049
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Transferler
7.142.031 -7.142.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 2.930.337 2.930.337 2.930.337
Dönem Karı (Zararı)
39 2.930.337 2.930.337 2.930.337
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 7.285.370 2.930.337 15.442.149 15.442.149
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.743.399 1.026.706
Dönem Karı (Zararı)
2.930.337 418.778
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 2.930.337 418.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.236.143 -759.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 51.423 7.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.336 -7.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.336 -7.479
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.729 -3.417
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.417
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 29.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.496.119 -966.559
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -9.496.119 -966.559
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 3.173.488 210.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.184.920 1.455.188
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 5.907.824 1.565.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.533 -60.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -28.934 -60.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -599 203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -47.593 -61.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 5.030 6.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
337.605 4.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 83.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 253.890 4.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.879.114 1.114.958
Alınan Faiz
-41.883 -76.741
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-93.832 -11.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
41.883 76.741
Alınan Faiz
41.883 76.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.785.282 1.103.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.785.282 1.103.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
215.558 1.160.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.000.840 2.264.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 3.000.840 215.558
Finansal Yatırımlar
44 14.468.264 10.879.969
Ticari Alacaklar
6,7 288.671 259.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 285.691 256.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.980 2.381
Peşin Ödenmiş Giderler
11 47.593
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 47.593
ARA TOPLAM
17.805.368 11.354.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.805.368 11.354.665
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
13 208.908 218.409
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 433.919 465.724
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 1.105.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
642.827 1.789.905
TOPLAM VARLIKLAR
18.448.195 13.144.570
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 158.013 137.963
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 158.013 137.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 158.013 137.963
Ticari Borçlar
7 11.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 17.460 12.430
Diğer Borçlar
8 25.716 22.548
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 25.716 22.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 349.792 58.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
562.568 231.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
562.568 231.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 332.566 372.270
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 332.566 372.270
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 332.566 372.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 43.196 29.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 43.196 29.463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 2.067.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.443.478 401.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.006.046 632.758
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.442.149 12.511.812
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 10.890 10.890
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 10.890 10.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 10.890 10.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 232.970 215.552
Yasal Yedekler
28 232.970 215.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 7.267.952 143.339
Net Dönem Karı veya Zararı
39 2.930.337 7.142.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.442.149 12.511.812
TOPLAM KAYNAKLAR
18.448.195 13.144.570
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 8.396.635 7.420.881 5.361.071 2.270.527
Satışların Maliyeti
29 -963.730 -6.435.347 -963.730 -2.718.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.905 985.534 4.397.341 -448.010
BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.905 985.534 4.397.341 -448.010
Genel Yönetim Giderleri
31 -837.561 -471.926 -473.049 -216.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 45.144 187.526 34.737 108.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -57.029 -71.649 -28.076 -55.301
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.583.459 629.485 3.930.953 -611.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1 1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.583.460 629.485 3.930.954 -611.057
Finansman Giderleri
35 -29.729 -19.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.553.731 629.485 3.911.242 -611.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.623.394 -210.707 -4.026.074 129.674
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -449.906 -354.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -3.173.488 -210.707 -3.671.302 129.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.930.337 418.778 -114.832 -481.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.930.337 418.778 -114.832 -481.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.930.337 418.778 -114.832 -481.383
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.930.337 418.778 -114.832 -481.383
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.930.337 418.778 -114.832 -481.383
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869109
BIST