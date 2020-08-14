***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271Transferler63.244 265.443 -328.687Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 418.778 418.778 418.778Dönem Karı (Zararı)39 418.778 418.778 418.778Sermaye Arttırımı3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 15.380 215.552 143.339 418.778 5.793.049 5.793.049Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Transferler7.142.031 -7.142.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 2.930.337 2.930.337 2.930.337Dönem Karı (Zararı)39 2.930.337 2.930.337 2.930.337Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 7.285.370 2.930.337 15.442.149 15.442.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.743.399 1.026.706Dönem Karı (Zararı)2.930.337 418.778Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 2.930.337 418.778Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.236.143 -759.008Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 51.423 7.740Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.336 -7.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 5.336 -7.479Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.729 -3.417Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -3.417Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 29.729Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.496.119 -966.559Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -9.496.119 -966.559Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 3.173.488 210.707İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.184.920 1.455.188Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 5.907.824 1.565.805Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.533 -60.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -28.934 -60.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -599 203Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -47.593 -61.585Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 11.587Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 5.030 6.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler337.605 4.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 83.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 253.890 4.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.879.114 1.114.958Alınan Faiz-41.883 -76.741Vergi İadeleri (Ödemeleri)-93.832 -11.511YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI41.883 76.741Alınan Faiz41.883 76.741FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.785.282 1.103.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.785.282 1.103.447DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ215.558 1.160.727DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.000.840 2.264.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 3.000.840 215.558Finansal Yatırımlar44 14.468.264 10.879.969Ticari Alacaklar6,7 288.671 259.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 285.691 256.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.980 2.381Peşin Ödenmiş Giderler11 47.593İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 47.593ARA TOPLAM17.805.368 11.354.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.805.368 11.354.665DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 208.908 218.409Kullanım Hakkı Varlıkları19 433.919 465.724Ertelenmiş Vergi Varlığı38 1.105.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR642.827 1.789.905TOPLAM VARLIKLAR18.448.195 13.144.570KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 158.013 137.963İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 158.013 137.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 158.013 137.963Ticari Borçlar7 11.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.587Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 17.460 12.430Diğer Borçlar8 25.716 22.548İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 25.716 22.548Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 349.792 58.084Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM562.568 231.025TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER562.568 231.025UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44 332.566 372.270İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 332.566 372.270Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 332.566 372.270Uzun Vadeli Karşılıklar24 43.196 29.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 43.196 29.463Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 2.067.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.443.478 401.733TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.006.046 632.758ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.442.149 12.511.812Ödenmiş Sermaye28 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 10.890 10.890Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 10.890 10.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 10.890 10.890Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 232.970 215.552Yasal Yedekler28 232.970 215.552Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 7.267.952 143.339Net Dönem Karı veya Zararı39 2.930.337 7.142.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.442.149 12.511.812TOPLAM KAYNAKLAR18.448.195 13.144.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 8.396.635 7.420.881 5.361.071 2.270.527Satışların Maliyeti29 -963.730 -6.435.347 -963.730 -2.718.537TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.432.905 985.534 4.397.341 -448.010BRÜT KAR (ZARAR)7.432.905 985.534 4.397.341 -448.010Genel Yönetim Giderleri31 -837.561 -471.926 -473.049 -216.109Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 45.144 187.526 34.737 108.363Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -57.029 -71.649 -28.076 -55.301ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.583.459 629.485 3.930.953 -611.057Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 1 1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.583.460 629.485 3.930.954 -611.057Finansman Giderleri35 -29.729 -19.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.553.731 629.485 3.911.242 -611.057Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.623.394 -210.707 -4.026.074 129.674Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -449.906 -354.772Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -3.173.488 -210.707 -3.671.302 129.674SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.930.337 418.778 -114.832 -481.383DÖNEM KARI (ZARARI)2.930.337 418.778 -114.832 -481.383Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.930.337 418.778 -114.832 -481.383Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.930.337 418.778 -114.832 -481.383Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.930.337 418.778 -114.832 -481.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869109BIST