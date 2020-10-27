***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuTransferler2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 63.244 265.443 -328.687 0 0Dönem Karı (Zararı)39 1.874.803 1.874.803 1.874.803Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.874.803 1.874.803 1.874.803Sermaye Arttırımı3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 15.380 215.552 143.339 1.874.803 7.249.074 7.249.074Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Transferler17.418 7.124.613 -7.142.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 12.024.683 12.024.683 12.024.683Dönem Karı (Zararı)39 12.024.683 12.024.683 12.024.683Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 10.890 232.970 7.267.952 12.024.683 24.536.495 24.536.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.059.662 -1.183.810Dönem Karı (Zararı)12.024.683 1.874.803Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 12.024.683 1.874.803Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.593.570 -963.350Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 78.856 14.621Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -4.824Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler43.504 660Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -369 660Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 43.873Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.409.090 -1.009.010Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -16.409.090 -1.009.010Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 4.697.984 30.379İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-282.845 -1.821.552Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 33.578 -1.771.265Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-226.768 15.576İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -220.043 15.672İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.725 -96Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -23.797 -59.850Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 7.257 667Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.740İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 55.740İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-129.375 -6.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 6.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 -135.633 -6.680Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları148.268 -910.099Alınan Faiz-68.749 -257.958Vergi İadeleri (Ödemeleri)980.143 -15.753YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.578 77.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-32.171 -180.689Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-32.171 -180.689Alınan Faiz68.749 257.958FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.688Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları64.688YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.160.928 -1.106.541NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.160.928 -1.106.541DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ215.558 1.160.727DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.376.486 54.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 1.376.855 215.558Finansal Yatırımlar44 27.255.481 10.879.969Ticari Alacaklar6,7 485.906 259.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 476.800 256.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 9.106 2.381Peşin Ödenmiş Giderler23.797İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 23.797ARA TOPLAM29.142.039 11.354.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.142.039 11.354.665DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 210.045 218.409Kullanım Hakkı Varlıkları19 421.145 465.724Ertelenmiş Vergi Varlığı38 1.105.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR631.190 1.789.905TOPLAM VARLIKLAR29.773.229 13.144.570KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.752 137.963İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.752 137.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 166.752 137.963Ticari Borçlar520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlarer Borçlar78.288 22.548İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 78.288 22.548Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 1.038.227 58.084ARA TOPLAM1.303.474 231.025TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.303.474 231.025UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar316.409 372.270İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar316.409 372.270Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 316.409 372.270Uzun Vadeli Karşılıklar24.639 29.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 24.639 29.463Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 3.592.212TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.933.260 401.733TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.236.734 632.758ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.536.495 12.511.812Ödenmiş Sermaye28 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.890 10.890Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.890 10.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 10.890 10.890Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler232.970 215.552Yasal Yedekler28 232.970 215.552Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 7.267.952 143.339Net Dönem Karı veya Zararı39 12.024.683 7.142.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.536.495 12.511.812TOPLAM KAYNAKLAR29.773.229 13.144.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 92.351.451 9.476.428 83.954.816 2.055.547Satışların Maliyeti29 -72.581.179 -6.966.969 -71.617.449 -531.622TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.770.272 2.509.459 12.337.367 1.523.925BRÜT KAR (ZARAR)19.770.272 2.509.459 12.337.367 1.523.925Genel Yönetim Giderleri31 -1.462.020 -762.999 -624.459 -291.073Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 72.387 254.635 27.243 67.109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -120.477 -92.078 -63.448 -20.429ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.260.162 1.909.017 11.676.703 1.279.532Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.260.163 1.909.017 11.676.703 1.279.532Finansman Giderleri35 -45.333 -15.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.214.830 1.909.017 11.661.099 1.279.532Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.190.147 -34.214 -2.566.753 180.328Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -1.492.163 -3.835 -1.042.257 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -4.697.984 -30.379 -1.524.496 180.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860DÖNEM KARI (ZARARI)12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884523BIST