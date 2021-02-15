***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271Transferler63.244 265.443 -328.687 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.490 7.142.031 7.137.541 7.137.541Dönem Karı (Zararı)39 7.142.031 7.142.031 7.142.031Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36 -4.490 -4.490 -4.490Sermaye Arttırımı28 3.000.000 -3.000.000 0Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Transferler17.418 7.124.613 -7.142.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.779 27.109.712 27.113.491 27.113.491Dönem Karı (Zararı)39 27.109.712 27.109.712 27.109.712Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36 3.779 3.779 3.779Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.982.256 -801.704Dönem Karı (Zararı)27.109.712 7.142.031Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 27.109.712 7.142.031Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.654.172 -6.273.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 120.352 27.270Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.345 -469.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.345 -3.474Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler44 -465.724Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler74.978 620Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -1.360 620Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35 76.338Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.600 -4.954.307Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 6.600 -4.954.307Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 8.449.897 -877.767İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.087.402 -1.595.353Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -32.972.609 -2.142.928Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.290.463 -42.790İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.127.020 -42.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -163.443 -424Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -24.000 870Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler765İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 82.714 2.256Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler116.192 2.678İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 116.192 2.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1 584.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -83.292 -672Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 83.291 585.233Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.676.482 -726.704Alınan Faiz-140.408Kira Ödemeleri-75.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)446.182YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-265.715 -144.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-406.123 -187.629Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -406.123 -187.629Alınan Faiz13 140.408Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 43.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-86.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-86.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.630.291 -945.893NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.630.291 -945.893DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 215.558 1.161.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 1.845.849 215.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 1.847.209 215.558Finansal Yatırımlar44 43.845.978 10.879.969Ticari Alacaklar1.549.601 259.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.383.777 256.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 165.824 2.381Peşin Ödenmiş Giderler24.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 24.000ARA TOPLAM47.266.788 11.354.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.266.788 11.354.665DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 564.256 218.409Kullanım Hakkı Varlıkları19 488.940 465.724Ertelenmiş Vergi Varlığı38 1.105.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.053.196 1.789.905TOPLAM VARLIKLAR48.319.984 13.144.570KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar208.750 137.963İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar208.750 137.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 208.750 137.963Ticari Borçlar765İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 95.144 12.430Diğer Borçlar138.740 22.548İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 138.740 22.548Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 504.266 58.084ARA TOPLAM947.665 231.025TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER947.665 231.025UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar374.862 372.270İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar374.862 372.270Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 374.862 372.270Uzun Vadeli Karşılıklar28.029 29.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 28.029 29.463Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 7.344.125TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.747.016 401.733TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.694.681 632.758ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.625.303 12.511.812Ödenmiş Sermaye28 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.669 10.890Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.669 10.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 14.669 10.890Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler232.970 215.552Yasal Yedekler28 232.970 215.552Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 7.267.952 143.339Net Dönem Karı veya Zararı39 27.109.712 7.142.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.625.303 12.511.812TOPLAM KAYNAKLAR48.319.984 13.144.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 230.034.817 15.334.243Satışların Maliyeti29 -189.474.803 -8.054.107TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.560.014 7.280.136BRÜT KAR (ZARAR)40.560.014 7.280.136Genel Yönetim Giderleri31 -2.836.775 -997.528Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 155.364 262.059Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -242.248 -114.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.636.355 6.430.648FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.636.355 6.430.648Finansman Giderleri35 -77.798 -67.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.558.557 6.362.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.448.845 779.145Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -2.000.014 -97.355Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -8.448.831 876.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.109.712 7.142.031DÖNEM KARI (ZARARI)27.109.712 7.142.031Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.109.712 7.142.031Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.779 -4.490Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 4.845 -5.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.066 1.267Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -1.066 1.267Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.779 -4.490TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.113.491 7.137.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.113.491 7.137.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909706BIST