***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.04.2021 18:12
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Transferler
7.142.031 -7.142.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.045.170 3.045.170 3.045.170
Dönem Karı (Zararı)
39 3.045.170 3.045.170 3.045.170
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 7.285.370 3.045.170 15.556.982 15.556.982
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Transferler
27.109.712 -27.109.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.625.482 21.625.482 21.625.482
Dönem Karı (Zararı)
39 21.625.482 21.625.482 21.625.482
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 14.669 232.970 34.377.664 21.625.482 61.250.785 61.250.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.686.631 282.358
Dönem Karı (Zararı)
21.625.482 3.045.170
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 21.625.482 3.045.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.132.927 -7.766.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 35.050 41.385
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.625 -118.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 8.625 7.618
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
44 0 -126.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.249 1.214
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.131 -8.803
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 17.380 10.017
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.152.323 -7.192.361
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -8.152.323 -7.192.361
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 964.472 -497.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.264.450 4.989.355
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -1.967.400 4.948.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.172.572 -22.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -898.637 -22.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -273.935 -29
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -80.032 -71.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-395 6.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -395 6.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -55.734 3.488
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.683 -1.059
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 11.683 -1.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 126.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 0 126.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.228.105 268.173
Alınan Faiz
-323.870 0
Kira Ödemeleri
-28.125 -21.563
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.810.521 35.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
323.870 8.678
Alınan Faiz
323.870 8.678
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.010.501 291.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.010.501 291.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.847.209 215.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.857.710 506.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 15.863.841 1.847.209
Finansal Yatırımlar
53.965.701 43.845.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
53.965.701 43.845.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
44 53.965.701 43.845.978
Ticari Alacaklar
2.722.173 1.549.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.282.414 1.383.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 439.759 165.824
Peşin Ödenmiş Giderler
104.032 24.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 104.032 24.000
ARA TOPLAM
72.655.747 47.266.788
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.655.747 47.266.788
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
13 544.225 564.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 473.921 488.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.018.146 1.053.196
TOPLAM VARLIKLAR
73.673.893 48.319.984
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
217.380 208.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
217.380 208.750
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 217.380 208.750
Ticari Borçlar
370 765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 370 765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 39.410 95.144
Diğer Borçlar
150.423 138.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 150.423 138.740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 3.314.787 504.266
ARA TOPLAM
3.722.370 947.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.722.370 947.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
355.487 374.862
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
355.487 374.862
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 355.487 374.862
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.654 28.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 36.654 28.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8.308.597 7.344.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.700.738 7.747.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.423.108 8.694.681
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.250.785 39.625.303
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.669 14.669
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.669 14.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 14.669 14.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
586.086 232.970
Yasal Yedekler
28 586.086 232.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 34.024.548 7.267.952
Net Dönem Karı veya Zararı
21.625.482 27.109.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.250.785 39.625.303
TOPLAM KAYNAKLAR
73.673.893 48.319.984
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 134.453.468 3.035.564
Satışların Maliyeti
29 -107.694.569 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.758.899 3.035.564
BRÜT KAR (ZARAR)
26.758.899 3.035.564
Genel Yönetim Giderleri
31 -961.012 -364.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 350.380 10.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -214.723 -28.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.933.544 2.652.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 0 1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.933.544 2.652.507
Finansman Gelirleri
35 4.771 0
Finansman Giderleri
35 -17.380 -10.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.920.935 2.642.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.295.453 402.680
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -3.330.981 -95.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -964.472 497.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.625.482 3.045.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.625.482 3.045.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.625.482 3.045.170
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.625.482 3.045.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.625.482 3.045.170
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930273
BIST