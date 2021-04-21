***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Transferler7.142.031 -7.142.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.045.170 3.045.170 3.045.170Dönem Karı (Zararı)39 3.045.170 3.045.170 3.045.170Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 7.285.370 3.045.170 15.556.982 15.556.982Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Transferler27.109.712 -27.109.712Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.625.482 21.625.482 21.625.482Dönem Karı (Zararı)39 21.625.482 21.625.482 21.625.482Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 14.669 232.970 34.377.664 21.625.482 61.250.785 61.250.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.686.631 282.358Dönem Karı (Zararı)21.625.482 3.045.170Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 21.625.482 3.045.170Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.132.927 -7.766.352Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 35.050 41.385Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.625 -118.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 8.625 7.618Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler44 0 -126.394Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.249 1.214Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -6.131 -8.803Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 17.380 10.017Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.152.323 -7.192.361Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -8.152.323 -7.192.361Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 964.472 -497.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.264.450 4.989.355Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -1.967.400 4.948.650Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.172.572 -22.730İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -898.637 -22.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -273.935 -29Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -80.032 -71.389Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-395 6.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -395 6.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -55.734 3.488Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.683 -1.059İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 11.683 -1.059İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 126.395Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 0 126.395Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.228.105 268.173Alınan Faiz-323.870 0Kira Ödemeleri-28.125 -21.563Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.810.521 35.748YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI323.870 8.678Alınan Faiz323.870 8.678FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.010.501 291.036NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.010.501 291.036DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.847.209 215.558DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.857.710 506.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 15.863.841 1.847.209Finansal Yatırımlar53.965.701 43.845.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar53.965.701 43.845.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar44 53.965.701 43.845.978Ticari Alacaklar2.722.173 1.549.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.282.414 1.383.777İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 439.759 165.824Peşin Ödenmiş Giderler104.032 24.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 104.032 24.000ARA TOPLAM72.655.747 47.266.788TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR72.655.747 47.266.788DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 544.225 564.256Kullanım Hakkı Varlıkları19 473.921 488.940TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.018.146 1.053.196TOPLAM VARLIKLAR73.673.893 48.319.984KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları217.380 208.750İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları217.380 208.750Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 217.380 208.750Ticari Borçlar370 765İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 370 765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 39.410 95.144Diğer Borçlar150.423 138.740İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 150.423 138.740Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 3.314.787 504.266ARA TOPLAM3.722.370 947.665TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.722.370 947.665UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar355.487 374.862İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar355.487 374.862Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 355.487 374.862Uzun Vadeli Karşılıklar36.654 28.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 36.654 28.029Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.308.597 7.344.125TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.700.738 7.747.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.423.108 8.694.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.250.785 39.625.303Ödenmiş Sermaye28 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.669 14.669Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.669 14.669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 14.669 14.669Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler586.086 232.970Yasal Yedekler28 586.086 232.970Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 34.024.548 7.267.952Net Dönem Karı veya Zararı21.625.482 27.109.712TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.250.785 39.625.303TOPLAM KAYNAKLAR73.673.893 48.319.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 134.453.468 3.035.564Satışların Maliyeti29 -107.694.569 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.758.899 3.035.564BRÜT KAR (ZARAR)26.758.899 3.035.564Genel Yönetim Giderleri31 -961.012 -364.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 350.380 10.407Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -214.723 -28.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.933.544 2.652.506Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 0 1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.933.544 2.652.507Finansman Gelirleri35 4.771 0Finansman Giderleri35 -17.380 -10.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.920.935 2.642.490Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.295.453 402.680Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -3.330.981 -95.134Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -964.472 497.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.625.482 3.045.170DÖNEM KARI (ZARARI)21.625.482 3.045.170Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.625.482 3.045.170Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.625.482 3.045.170Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.625.482 3.045.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930273BIST