***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Transferler7.142.031 -7.142.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.930.337 2.930.337 2.930.337Dönem Karı (Zararı)39 2.930.337 2.930.337 2.930.337Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 7.285.370 2.930.337 15.442.149 15.442.149Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Transferler353.116 26.756.596 -27.109.712Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.956.983 20.956.983 20.956.983Dönem Karı (Zararı)39 20.956.983 20.956.983 20.956.983Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 14.669 586.086 34.024.548 20.956.983 60.582.286 60.582.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.155.529 2.743.399Dönem Karı (Zararı)20.956.983 2.930.337Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 20.956.983 2.930.337Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.202.702 -6.236.143Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 54.493 51.423Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.850 5.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 4.850 5.336Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.406 29.729Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -4.534Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 3.128 29.729Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.939.734 -9.496.119Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -1.939.734 -9.496.119Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -254.153 3.173.488Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-66.752Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-66.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.379.864 6.184.920Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -2.779.790 5.907.824Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.332.762 -29.533İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -679.750 -28.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -653.012 -599Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.810İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.810Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -237.614 -47.593Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.272 11.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 10.272 11.587Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -53.586 5.030Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler165.698İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 165.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-103.272 337.605Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -103.272 83.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)253.890Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.374.417 2.879.114Alınan Faiz-776.869 -41.883Kira Ödemeleri-17.778Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.575.759 -93.832YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI977.546 41.883Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri453.196Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri453.196Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-252.519Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-252.519Alınan Faiz776.869 41.883FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.133.075 2.785.282NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.133.075 2.785.282DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.847.209 215.558DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.980.284 3.000.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 17.984.818 1.847.209Finansal Yatırımlar44 48.565.502 43.845.978Ticari Alacaklar2.882.363 1.549.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.063.527 1.383.777İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 818.836 165.824Diğer Alacaklar48.810İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 48.810Peşin Ödenmiş Giderler261.614 24.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 261.614 24.000ARA TOPLAM69.743.107 47.266.788TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.743.107 47.266.788DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar393.935 564.256Taşıtlar13 393.935 564.256Kullanım Hakkı Varlıkları19 718.852 488.940TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.112.787 1.053.196TOPLAM VARLIKLAR70.855.894 48.319.984KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları182.709 208.750İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları208.750Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 208.750İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları182.709Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 182.709Ticari Borçlar11.037 765İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.037 765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 41.558 95.144Diğer Borçlar304.438 138.740İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 304.438 138.740Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 2.080.025 504.266ARA TOPLAM2.619.767 947.665TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.619.767 947.665UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar530.990 374.862İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar374.862Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 374.862İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar530.990Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 530.990Uzun Vadeli Karşılıklar32.879 28.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 32.879 28.029Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 7.089.972 7.344.125TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.653.841 7.747.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.273.608 8.694.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.582.286 39.625.303Ödenmiş Sermaye28 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.669 14.669Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.669 14.669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 14.669 14.669Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler586.086 232.970Yasal Yedekler28 586.086 232.970Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 34.024.548 7.267.952Net Dönem Karı veya Zararı20.956.983 27.109.712TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.582.286 39.625.303TOPLAM KAYNAKLAR70.855.894 48.319.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 242.153.359 8.396.635 107.699.891 5.361.071Satışların Maliyeti29 -213.961.653 -963.730 -106.267.084 -963.730TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.191.706 7.432.905 1.432.807 4.397.341BRÜT KAR (ZARAR)28.191.706 7.432.905 1.432.807 4.397.341Genel Yönetim Giderleri31 -3.096.285 -837.561 -2.135.273 -473.049Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 1.555.783 45.144 1.200.632 34.737Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -461.640 -57.029 -246.917 -28.076ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.189.564 6.583.459 251.249 3.930.953Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 1 1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.189.564 6.583.460 251.249 3.930.954Finansman Giderleri35 -20.507 -29.729 -3.127 -19.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.169.057 6.553.731 248.122 3.911.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.212.074 -3.623.394 -916.621 -4.026.074Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -5.466.227 -449.906 -2.135.246 -354.772Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 254.153 -3.173.488 1.218.625 -3.671.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832DÖNEM KARI (ZARARI)20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları20.956.983 2.930.337 -668.499 -114.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956201BIST