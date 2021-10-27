***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Transferler17.418 7.124.613 -7.142.031 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.024.683 12.024.683 12.024.683Dönem Karı (Zararı)39 12.024.683 12.024.683 12.024.683Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 10.890 232.970 7.267.952 12.024.683 24.536.495 24.536.495Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Transferler362.466 26.747.246 -27.109.712 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.118.112 26.118.112 26.118.112Dönem Karı (Zararı)39 26.118.112 26.118.112 26.118.112Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar198 26.118.112 65.743.415 65.743.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.091.996 1.059.662Dönem Karı (Zararı)26.118.112 12.024.683Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 26.118.112 12.024.683Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.244.307 -11.593.570Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 116.246 78.856Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.060 -4.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -283.418Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -283.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.847.636 -282.845Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -13.005.718 33.578Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.530.201 -226.768İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.017.921 -220.043İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -512.280 -6.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.396İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -28.396Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -173.659 -23.797Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.608 520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 6.608 520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -37.698 7.257Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.706 55.740İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 76.706 55.740İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-155.278 -129.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -155.278 6.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-135.633Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.026.169 148.268Alınan Faiz32 -1.789.102 -68.749Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 854.929 980.143YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.903.475 36.578Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri757.238Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 757.238Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-642.865 -32.171Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -642.865 -32.171Alınan Faiz32 1.789.102 68.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.111 64.688Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.111 64.688YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.939.360 1.160.928NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.939.360 1.160.928DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.847.209 215.558DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.786.569 1.376.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 10.787.592 1.847.209Finansal Yatırımlar59.943.247 43.845.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar59.943.247 43.845.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar44 59.943.247 43.845.978Ticari Alacaklar3.079.802 1.549.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.401.698 1.383.777İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 678.104 165.824Diğer Alacaklar28.396 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 28.396 0Peşin Ödenmiş Giderler197.659 24.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 197.659 24.000ARA TOPLAM74.036.696 47.266.788TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.036.696 47.266.788DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar656.193 564.256Tesis, Makine ve Cihazlar13 366.193 64.333Taşıtlar13 290.000 499.923Kullanım Hakkı Varlıkları19 608.539 488.940TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.264.732 1.053.196TOPLAM VARLIKLAR75.301.428 48.319.984KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları158.522 208.750İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 208.750Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 208.750İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları158.522 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 158.522Ticari Borçlar7.373 765İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.373 765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 57.446 95.144Diğer Borçlar215.446 138.740İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 215.446 138.740Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 1.359.195 504.266ARA TOPLAM1.797.982 947.665TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.797.982 947.665UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar392.014 374.862İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 374.862Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 0 374.862İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar392.014 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 392.014 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 35.089 28.029Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 7.332.928 7.344.125TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.760.031 7.747.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.558.013 8.694.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.743.415 39.625.303Ödenmiş Sermaye28 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.669 14.669Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.669 14.669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 14.669 14.669Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler595.436 232.970Yasal Yedekler28 595.436 232.970Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 34.015.198 7.267.952Net Dönem Karı veya Zararı26.118.112 27.109.712TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.743.415 39.625.303TOPLAM KAYNAKLAR75.301.428 48.319.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 404.412.055 162.258.696 92.351.451 83.954.816Satışların Maliyeti29 -367.510.391 -153.548.738 -72.581.179 -71.617.449TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.901.664 8.709.958 19.770.272 12.337.367BRÜT KAR (ZARAR)s Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 2.257.586 701.803 72.387 27.243Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -628.734 -167.094 283.418 283.418 1 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.003.523 6.813.959 18.260.163 11.676.703Finansman Giderleri35 -36.956 -16.449 -45.333 -15.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.966.567 6.797.510 18.214.830 11.661.099Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.848.455 -1.636.381 -6.190.147 -2.566.753Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -6.859.652 -1.393.425 -1.492.163 -1.042.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 11.197 -242.956 -4.697.984 -1.524.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346DÖNEM KARI (ZARARI)26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972926BIST