***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812Transferler17.418 7.124.613 -7.142.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.779 27.109.712 27.113.491 27.113.491Dönem Karı (Zararı)39 27.109.712 27.109.712 27.109.712Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 3.779 3.779 3.779Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Transferler7.000.000 362.466 850.000 18.879.828 -27.109.712Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.429 31.002.726 31.004.155 31.004.155Dönem Karı (Zararı)39 31.002.726 31.002.726 31.002.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 1.429 1.429 1.429Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 16.098 595.436 850.000 26.165.198 31.002.726 70.629.458 70.629.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.303.172 1.982.256Dönem Karı (Zararı)39 31.002.726 27.109.712Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.002.726 27.109.712Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.247.326 8.654.172Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 181.182 120.352Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.638 2.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -9.638 2.345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-75.608 74.978Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -1.360Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 -75.608 76.338Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.924.264 6.600Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 2.924.264 6.600Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 9.227.126 8.449.897İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-37.323.188 -34.087.402Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -29.441.904 -32.972.609Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.623.927 -1.290.463İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.771.007 -1.127.020İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-163.443Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.520İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -25.520Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -110.499 -24.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.432 765İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.720İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.712 765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -35.321 82.714Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler402.310 116.192İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 402.310 116.192İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-497.759 -1Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -89.216 -83.292Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-408.543 83.291Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.926.864 1.676.482Alınan Faiz32 -2.342.706 -140.408Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -6.887.330 446.182YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.133.522 -265.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri473.820Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 473.820Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-683.004 -406.123Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -683.004 -406.123Alınan Faiz32 2.342.706 140.408FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.444 -86.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-94.444 -86.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.264.094 1.630.291NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.264.094 1.630.291DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.847.209 215.558DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ583.115 1.845.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 583.115 1.847.209Finansal Yatırımlar70.363.618 43.845.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar70.363.618 43.845.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar44 70.363.618 43.845.978Ticari Alacaklar80.254.760 47.266.788DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar25.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.520Maddi Duran Varlıklar660.750 564.256Taşıtlar13 275.000 499.923Mobilya ve Demirbaşlar13 385.750 64.333Kullanım Hakkı Varlıkları19 578.155 488.940TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.264.425 1.053.196TOPLAM VARLIKLAR81.519.185 48.319.984KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları170.238 208.750İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları208.750Kiralama İşlemlerinden Borçlar208.750İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları170.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 170.238Ticari Borçlar10.197 765İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.720İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.477 765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 59.823 95.144Diğer Borçlar541.050 138.740İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 541.050 138.740Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 2.946.695 504.266ARA TOPLAM3.728.003 947.665TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.728.003 947.665UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar359.577 374.862İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar374.862Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 374.862İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar359.577Kiralama İşlemlerinden Borçlar359.577Uzun Vadeli Karşılıklar64.517 28.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 64.517 28.029Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 6.737.630 7.344.125TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.161.724 7.747.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.303Ödenmiş Sermaye28 12.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.098 14.669Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.098 14.669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 16.098 14.669Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler595.436 232.970Yasal Yedekler28 595.436 232.970Diğer Yedekler850.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 26.165.198 7.267.952Net Dönem Karı veya Zararı39 31.002.726 27.109.712TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.629.458 39.625.303TOPLAM KAYNAKLAR81.519.185 48.319.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 499.087.833 230.034.817Satışların Maliyeti29 -452.805.541 -189.474.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.282.292 40.560.014BRÜT KAR (ZARAR)46.282.292 40.560.014Genel Yönetim Giderleri31 -8.245.487 -2.836.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 2.978.765 155.364Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -683.757 -242.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.331.813 37.636.355Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -64.772FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.267.041 37.636.355Finansman Giderleri35 -37.189 -77.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)em Vergi (Gideri) Geliri31.002.726 31.002.726 27.109.712Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları31.002.726 27.109.712Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.429 3.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.833 4.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-404 -1.066Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-404 -1.066Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.429 3.779TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.004.155 27.113.491Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları31.004.155 27.113.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002855BIST