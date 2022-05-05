***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Transferler27.109.712 -27.109.712 0 0Dönem Karı (Zararı)39 21.625.482 21.625.482 21.625.482Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.000.000 16.098 595.436 850.000 26.165.198 31.002.726 70.629.458 70.629.458Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.000.000 16.098 595.436 850.000 26.165.198 31.002.726 70.629.458 70.629.458Transferler1.651.060 3.800.000 25.551.666 -31.002.726Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.467 9.830.701 9.823.234 9.823.234Dönem Karı (Zararı)39 9.830.701 9.830.701 9.830.701Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)39 -7.467 -7.467 -7.467Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 8.631 2.246.496 4.650.000 51.716.864 9.830.701 80.452.692 80.452.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.826.471 13.686.631Dönem Karı (Zararı)9.830.701 21.625.482Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 9.830.701 21.625.482Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-353.840 -7.132.927Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 68.431 35.050Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler66.425 8.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 66.425 8.625Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.296 11.249Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 0 -6.131Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 16.296 17.380Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-819.761 -8.152.323Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -819.761 -8.152.323Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 314.769 964.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-116.384 -3.264.450Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -3.883.693 -1.967.400Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.786.490 -1.172.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.739.769 -898.637İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.046.721 -273.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.000 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.000 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 120.333 -80.032Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.635 -395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 6.635 -395Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -59.823 -55.734Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-94.752 11.683İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -94.752 11.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.426 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 44.247 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 -36.821 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.360.477 11.228.105Alınan Faiz-311.924 -323.870Kira Ödemeleri-38.333 -28.125Vergi İadeleri (Ödemeleri)-183.749 2.810.521YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI260.066 323.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.858 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.858 0Alınan Faiz311.924 323.870FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.086.537 14.010.501NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.086.537 14.010.501DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ583.115 1.847.209DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.669.652 15.857.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 9.669.652 583.115Finansal Yatırımlar44 75.067.072 70.363.618Ticari Alacaklar5.387.038 9.173.528İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.415.015 6.154.784İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 972.023 3.018.744Diğer Alacaklar24.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.520Peşin Ödenmiş Giderler14.166 134.499İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 14.166 134.499Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar210.221ARA TOPLAM90.372.669 80.254.760TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR90.372.669 80.254.760DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar25.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.520Maddi Duran Varlıklar13 673.531 660.750Kullanım Hakkı Varlıkları19 533.908 578.155TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.207.439 1.264.425TOPLAM VARLIKLAR91.580.108 81.519.185KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları179.696 170.238İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 179.696 170.238Ticari Borçlar16.832 10.197İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.720 4.720İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 12.112 5.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 59.823Diğer Borçlar446.298 541.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 446.298 541.050Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 2.762.946 2.946.695Kısa Vadeli Karşılıklar37.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 37.687ARA TOPLAM3.443.459 3.728.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.443.459 3.728.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar328.082 359.577İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar328.082 359.577Uzun Vadeli Karşılıklar93.255 64.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 93.255 64.517Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.262.620 6.737.630TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.683.957 7.161.724TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.127.416 10.889.727ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.452.692 70.629.458Ödenmiş Sermaye28 12.000.000 12.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.631 16.098Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.631 16.098Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 8.631 16.098Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 2.246.496 595.436Diğer Yedekler4.650.000 850.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 51.716.864 26.165.198Net Dönem Karı veya Zararı9.830.701 31.002.726TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.452.692 70.629.458TOPLAM KAYNAKLAR91.580.108 81.519.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 97.217.897 134.453.468Satışların Maliyeti29 -81.392.490 -107.694.569TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.825.407 26.758.899BRÜT KAR (ZARAR)15.825.407 26.758.899Genel Yönetim Giderleri31 -2.638.497 -961.012Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 312.009 350.380Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -346.523 -214.723ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.152.396 25.933.544FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.152.396 25.933.544Finansman Gelirleri35 4.771Finansman Giderleri35 -16.296 -17.380SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.136.100 25.920.935Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.305.399 -4.295.453Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -2.778.542 -3.330.981Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -526.857 -964.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.830.701 21.625.482DÖNEM KARI (ZARARI)9.830.701 21.625.482Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.830.701 21.625.482Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.334Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-9.334Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.867Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.867Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.867DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.467TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.823.234 21.625.482Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.467 0Ana Ortaklık Payları9.830.701 21.625.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026968BIST