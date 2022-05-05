***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 20:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Transferler
27.109.712 -27.109.712 0 0
Dönem Karı (Zararı)
39 21.625.482 21.625.482 21.625.482
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 16.098 595.436 850.000 26.165.198 31.002.726 70.629.458 70.629.458
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.000.000 16.098 595.436 850.000 26.165.198 31.002.726 70.629.458 70.629.458
Transferler
1.651.060 3.800.000 25.551.666 -31.002.726
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.467 9.830.701 9.823.234 9.823.234
Dönem Karı (Zararı)
39 9.830.701 9.830.701 9.830.701
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39 -7.467 -7.467 -7.467
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 8.631 2.246.496 4.650.000 51.716.864 9.830.701 80.452.692 80.452.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.826.471 13.686.631
Dönem Karı (Zararı)
9.830.701 21.625.482
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 9.830.701 21.625.482
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-353.840 -7.132.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 68.431 35.050
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.425 8.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 66.425 8.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.296 11.249
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -6.131
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 16.296 17.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-819.761 -8.152.323
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -819.761 -8.152.323
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 314.769 964.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-116.384 -3.264.450
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -3.883.693 -1.967.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.786.490 -1.172.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.739.769 -898.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.046.721 -273.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.000 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.000 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 120.333 -80.032
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.635 -395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.635 -395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -59.823 -55.734
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.752 11.683
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -94.752 11.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.426 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 44.247 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 -36.821 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.360.477 11.228.105
Alınan Faiz
-311.924 -323.870
Kira Ödemeleri
-38.333 -28.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-183.749 2.810.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
260.066 323.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.858 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.858 0
Alınan Faiz
311.924 323.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.086.537 14.010.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.086.537 14.010.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
583.115 1.847.209
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.669.652 15.857.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 9.669.652 583.115
Finansal Yatırımlar
44 75.067.072 70.363.618
Ticari Alacaklar
5.387.038 9.173.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.415.015 6.154.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 972.023 3.018.744
Diğer Alacaklar
24.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.520
Peşin Ödenmiş Giderler
14.166 134.499
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.166 134.499
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
210.221
ARA TOPLAM
90.372.669 80.254.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.372.669 80.254.760
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
25.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.520
Maddi Duran Varlıklar
13 673.531 660.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 533.908 578.155
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.207.439 1.264.425
TOPLAM VARLIKLAR
91.580.108 81.519.185
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
179.696 170.238
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 179.696 170.238
Ticari Borçlar
16.832 10.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.720 4.720
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.112 5.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 59.823
Diğer Borçlar
446.298 541.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 446.298 541.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 2.762.946 2.946.695
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 37.687
ARA TOPLAM
3.443.459 3.728.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.443.459 3.728.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
328.082 359.577
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
328.082 359.577
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.255 64.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 93.255 64.517
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.262.620 6.737.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.683.957 7.161.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.127.416 10.889.727
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.452.692 70.629.458
Ödenmiş Sermaye
28 12.000.000 12.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.631 16.098
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.631 16.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 8.631 16.098
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 2.246.496 595.436
Diğer Yedekler
4.650.000 850.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 51.716.864 26.165.198
Net Dönem Karı veya Zararı
9.830.701 31.002.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.452.692 70.629.458
TOPLAM KAYNAKLAR
91.580.108 81.519.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 97.217.897 134.453.468
Satışların Maliyeti
29 -81.392.490 -107.694.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.825.407 26.758.899
BRÜT KAR (ZARAR)
15.825.407 26.758.899
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.638.497 -961.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 312.009 350.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -346.523 -214.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.152.396 25.933.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.152.396 25.933.544
Finansman Gelirleri
35 4.771
Finansman Giderleri
35 -16.296 -17.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.136.100 25.920.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.305.399 -4.295.453
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -2.778.542 -3.330.981
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -526.857 -964.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.830.701 21.625.482
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.830.701 21.625.482
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.830.701 21.625.482
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-9.334
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.867
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.823.234 21.625.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.467 0
Ana Ortaklık Payları
9.830.701 21.625.482
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026968
BIST