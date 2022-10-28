***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303Transferler362.466 26.747.246 -27.109.712Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.118.112 26.118.112 26.118.112Dönem Karı (Zararı)39 26.118.112 26.118.112 26.118.112Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 14.669 3.433.996 43.179.364 77.202.325 135.824.316 135.824.316Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.000.000 16.098 595.436 850.000 26.165.198 31.002.726 70.629.458 70.629.458Transferler2.838.560 28.164.166 -31.002.726Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.467 77.202.325 77.194.858 77.194.858Dönem Karı (Zararı)77.202.325 77.202.325 77.202.325Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.467 -7.467 -7.467Kar Payları850.000 -11.150.000 12.000.000 12.000.000Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 8.631 3.433.996 43.179.364 77.202.325 135.824.316 135.824.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.173.062 7.091.996Dönem Karı (Zararı)77.202.325 26.118.112Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 77.202.325 26.118.112Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.661.983 -3.244.307Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 336.532 116.246Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler97.966 7.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 97.966 7.060Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-506.775 18.553Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -683.336 -1.023Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 176.561 19.576Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35.171.860 -3.091.551Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 35.171.860 -3.091.551Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 25.596.917 -11.197Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.517 -283.418Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-34.517 -283.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-111.129.934 -14.847.636Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -96.214.155 -13.005.718Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.456.860 -1.530.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -11.661.613 -1.017.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.795.247 -512.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.606.088 -28.396İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.593.792İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.296 -28.396Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -185.867 -173.659Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.434 6.608İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.720İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 72.154 6.608Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -9.171 -37.698Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.189.592 76.706İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.189.592 76.706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler85.181 -155.278Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -1.801.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.886.867 -155.278Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.734.374 8.026.169Alınan Faiz-1.789.102Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.561.312 854.929YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-643.687 1.903.475Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri226.600 757.238Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri226.600 757.238Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.553.623 -642.865Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.551.043 -642.865Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.580Alınan Faiz683.336 1.789.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.272.669 -56.111Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-272.669 -56.111Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-12.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)256.706 8.939.360NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)256.706 8.939.360DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ583.115 1.847.209DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ839.821 10.786.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 839.821 583.115Finansal Yatırımlar44 131.405.913 70.363.618Ticari Alacaklar23.630.388 9.173.528İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 17.816.397 6.154.784İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.813.991 3.018.744Diğer Alacaklar1.631.608İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.593.792İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 37.816Peşin Ödenmiş Giderler320.366 134.499İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 320.366 134.499ARA TOPLAM157.828.096 80.254.760TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR157.828.096 80.254.760DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar25.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.520Maddi Duran Varlıklar13 1.741.965 660.750Tesis, Makine ve Cihazlar13 455.699 385.750Taşıtlar13 1.286.266 275.000Kullanım Hakkı Varlıkları19 2.417.205 578.155Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.537Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.537TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.161.707 1.264.425TOPLAM VARLIKLAR161.989.803 81.519.185KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları692.276 170.238İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 295.466İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 396.810 170.238Ticari Borçlar77.631 10.197İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.720İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 77.631 5.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 50.652 59.823Diğer Borçlar1.730.642 541.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.730.642 541.050Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 5.326.568 2.946.695Kısa Vadeli Karşılıklar16.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.000ARA TOPLAM7.893.769 3.728.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.893.769 3.728.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.733.740 359.577İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.457.252Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar44 1.457.252İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar276.488 359.577Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar44 276.488 359.577Uzun Vadeli Karşılıklar146.483 64.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 146.483 64.517Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 16.391.495 6.737.630TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.271.718 7.161.724TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.165.487 10.889.727ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar135.824.316 70.629.458Ödenmiş Sermaye28 12.000.000 12.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.631 16.098Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.631 16.098Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 8.631 16.098Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.433.996 595.436Yasal Yedekler28 3.433.996 595.436Diğer Yedekler850.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 43.179.364 26.165.198Net Dönem Karı veya Zararı77.202.325 31.002.726TOPLAM ÖZKAYNAKLAR135.824.316 70.629.458TOPLAM KAYNAKLAR161.989.803 81.519.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 289.131.981 404.412.055 124.899.298 162.258.696Satışların Maliyeti-173.874.928 -367.510.391 -61.730.115 -153.548.738TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)115.257.053 36.901.664 63.169.183 8.709.958BRÜT KAR (ZARAR)115.257.053 36.901.664 63.169.183 8.709.958Genel Yönetim Giderleri31 -10.088.768 -5.810.411 -4.273.451 -2.714.126Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 1.797.526 2.257.586 264.974 701.803Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -3.955.491 -628.734 -2.816.770 -167.094ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)103.010.320 32.720.105 56.343.936 6.530.541Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 483 283.418 283.418Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-35.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)102.975.803 33.003.523 56.343.936 6.813.959Finansman Gelirleri35 0 0 0 0Finansman Giderleri35 -176.561 -36.956 -54.857 -16.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)102.799.242 32.966.567 56.289.079 6.797.510Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.596.917 -6.848.455 -13.464.011 -1.636.381Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -15.941.185 -6.859.652 -5.331.510 -1.393.425Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -9.655.732 11.197 -8.132.501 -242.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)77.202.325 26.118.112 42.825.068 5.161.129DÖNEM KARI (ZARARI)77.202.325 26.118.112 42.825.068 5.161.129Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları77.202.325 26.118.112 42.825.068 5.161.129Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.334 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.867 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.467 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.194.858 26.118.112 42.825.068 5.161.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.194.858 26.118.112 42.825.068 5.161.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075072BIST