***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 15:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Transferler
362.466 26.747.246 -27.109.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.118.112 26.118.112 26.118.112
Dönem Karı (Zararı)
39 26.118.112 26.118.112 26.118.112
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 14.669 3.433.996 43.179.364 77.202.325 135.824.316 135.824.316
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 16.098 595.436 850.000 26.165.198 31.002.726 70.629.458 70.629.458
Transferler
2.838.560 28.164.166 -31.002.726
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.467 77.202.325 77.194.858 77.194.858
Dönem Karı (Zararı)
77.202.325 77.202.325 77.202.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.467 -7.467 -7.467
Kar Payları
850.000 -11.150.000 12.000.000 12.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 8.631 3.433.996 43.179.364 77.202.325 135.824.316 135.824.316
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.173.062 7.091.996
Dönem Karı (Zararı)
77.202.325 26.118.112
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 77.202.325 26.118.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.661.983 -3.244.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 336.532 116.246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.966 7.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 97.966 7.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-506.775 18.553
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -683.336 -1.023
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 176.561 19.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35.171.860 -3.091.551
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 35.171.860 -3.091.551
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 25.596.917 -11.197
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.517 -283.418
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-34.517 -283.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.129.934 -14.847.636
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -96.214.155 -13.005.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.456.860 -1.530.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -11.661.613 -1.017.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.795.247 -512.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.606.088 -28.396
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.593.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.296 -28.396
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -185.867 -173.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.434 6.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.720
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 72.154 6.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -9.171 -37.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.189.592 76.706
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.189.592 76.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.181 -155.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -1.801.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.886.867 -155.278
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.734.374 8.026.169
Alınan Faiz
-1.789.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.561.312 854.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-643.687 1.903.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.600 757.238
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.600 757.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.553.623 -642.865
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.551.043 -642.865
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.580
Alınan Faiz
683.336 1.789.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.272.669 -56.111
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-272.669 -56.111
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-12.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.706 8.939.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.706 8.939.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
583.115 1.847.209
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
839.821 10.786.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 839.821 583.115
Finansal Yatırımlar
44 131.405.913 70.363.618
Ticari Alacaklar
23.630.388 9.173.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.816.397 6.154.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.813.991 3.018.744
Diğer Alacaklar
1.631.608
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.593.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.816
Peşin Ödenmiş Giderler
320.366 134.499
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 320.366 134.499
ARA TOPLAM
157.828.096 80.254.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
157.828.096 80.254.760
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
25.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.520
Maddi Duran Varlıklar
13 1.741.965 660.750
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 455.699 385.750
Taşıtlar
13 1.286.266 275.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.417.205 578.155
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.537
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.537
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.161.707 1.264.425
TOPLAM VARLIKLAR
161.989.803 81.519.185
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
692.276 170.238
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 295.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 396.810 170.238
Ticari Borçlar
77.631 10.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.720
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 77.631 5.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 50.652 59.823
Diğer Borçlar
1.730.642 541.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.730.642 541.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 5.326.568 2.946.695
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.000
ARA TOPLAM
7.893.769 3.728.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.893.769 3.728.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.733.740 359.577
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.457.252
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 1.457.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
276.488 359.577
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 276.488 359.577
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.483 64.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 146.483 64.517
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 16.391.495 6.737.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.271.718 7.161.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.165.487 10.889.727
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
135.824.316 70.629.458
Ödenmiş Sermaye
28 12.000.000 12.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.631 16.098
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.631 16.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 8.631 16.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.433.996 595.436
Yasal Yedekler
28 3.433.996 595.436
Diğer Yedekler
850.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 43.179.364 26.165.198
Net Dönem Karı veya Zararı
77.202.325 31.002.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
135.824.316 70.629.458
TOPLAM KAYNAKLAR
161.989.803 81.519.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 289.131.981 404.412.055 124.899.298 162.258.696
Satışların Maliyeti
-173.874.928 -367.510.391 -61.730.115 -153.548.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.257.053 36.901.664 63.169.183 8.709.958
BRÜT KAR (ZARAR)
115.257.053 36.901.664 63.169.183 8.709.958
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.088.768 -5.810.411 -4.273.451 -2.714.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.797.526 2.257.586 264.974 701.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -3.955.491 -628.734 -2.816.770 -167.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.010.320 32.720.105 56.343.936 6.530.541
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 483 283.418 283.418
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-35.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
102.975.803 33.003.523 56.343.936 6.813.959
Finansman Gelirleri
35 0 0 0 0
Finansman Giderleri
35 -176.561 -36.956 -54.857 -16.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
102.799.242 32.966.567 56.289.079 6.797.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.596.917 -6.848.455 -13.464.011 -1.636.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -15.941.185 -6.859.652 -5.331.510 -1.393.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -9.655.732 11.197 -8.132.501 -242.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.202.325 26.118.112 42.825.068 5.161.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.202.325 26.118.112 42.825.068 5.161.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
77.202.325 26.118.112 42.825.068 5.161.129
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.334 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.867 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.467 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.194.858 26.118.112 42.825.068 5.161.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.194.858 26.118.112 42.825.068 5.161.129
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075072
BIST