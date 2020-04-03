***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama1.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.841,09 % 0,00472782Sigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,00013114Bağımsız Denetim Ücreti1.600,2 % 0,00196961Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri24.118,39 % 0,02968621Fon Yönetim Ücreti240.418,59 % 0,29592011Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00032999Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.884,82 % 0,00478165TOPLAM GİDERLER274.237,73 % 0,33754652DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.244.425,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834555BIST