***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 12:59
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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1.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.841,09 % 0,00472782
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00013114
Bağımsız Denetim Ücreti
1.600,2 % 0,00196961
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
24.118,39 % 0,02968621
Fon Yönetim Ücreti
240.418,59 % 0,29592011
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00032999
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
3.884,82 % 0,00478165
TOPLAM GİDERLER
274.237,73 % 0,33754652
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.244.425,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834555
BIST
14:3189.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -6,13
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
14:316,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
14:317,2534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
14:31348,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,69
|Açılış
|: 348,11
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|4.078.234
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.019.144
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|591.060
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.633.771
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.157.398
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.440.891
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|DAGI
|2,10
|10.920.791
|% -8,30
|
|DAGHL
|2,78
|5.904.546
|% -7,33
|
|PETKM
|3,39
|433.681.023
|% -2,02
|
|TUPRS
|85,25
|401.344.392
|% 3,15
|
|ASELS
|23,34
|320.702.176
|% 0,86
|
|GARAN
|7,51
|317.761.072
|% -1,18
|
|SASA
|8,19
|271.967.520
|% 6,92
|
|PETKM
|3,39
|433.681.023
|% -2,02
|
|GSRAY
|2,04
|231.774.718
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,01
|106.566.357
|% 1,00
|
|TSPOR
|2,87
|201.094.870
|% -7,12
|
|YKBNK
|1,82
|120.840.664
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2164
|8,2576
|% 0,50
|
|Frank
|6,8422
|6,8834
|% 1,13
|
|Riyal
|1,7796
|1,7885
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.614
|-0,05
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|32,64
|32,64
|2,70
|
Seans Raporu
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