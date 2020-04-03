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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.04.2020 12:59
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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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1.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
3.841,09 % 0,00472782
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
106,54 % 0,00013114
Bağımsız Denetim Ücreti
1.600,2 % 0,00196961
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
24.118,39 % 0,02968621
Fon Yönetim Ücreti
240.418,59 % 0,29592011
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00032999
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
3.884,82 % 0,00478165
TOPLAM GİDERLER
274.237,73 % 0,33754652
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.244.425,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834555


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PKENT 115,20 591.060 % 9,92  
AFYON 5,44 13.633.771 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2164 8,2576 % 0,50  
Frank 6,8422 6,8834 % 1,13  
Riyal 1,7796 1,7885 % 1,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.613 1.614 -0,05  
Altın Gr. 348 348 4,39  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,43 -0,05  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,03  
B. Petrol 32,64 32,64 2,70  
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