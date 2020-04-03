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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.04.2020 13:00
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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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1.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
1.920,57 % 0,00743355
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
106,54 % 0,00041236
Bağımsız Denetim Ücreti
3.870 % 0,0149788
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
11.360,99 % 0,04397262
Fon Yönetim Ücreti
76.455,44 % 0,29592018
Hisse Senedi Komisyonu
8.659,61 % 0,03351695
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00103768
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
896,49 % 0,00346986
TOPLAM GİDERLER
103.537,74 % 0,40074201
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.836.507,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834556


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MAALT 65,15 5.927.054 % 9,96  
AYCES 13,71 4.185.117 % 9,94  
PKENT 115,20 658.337 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1987 8,2398 % 0,28  
Frank 6,8343 6,8755 % 1,02  
Riyal 1,7776 1,7865 % 1,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.612 1.613 -1,06  
Altın Gr. 349 349 5,75  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,36 14,39 -0,09  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,03  
B. Petrol 34,39 34,39 4,45  
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