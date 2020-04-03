***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama1.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.920,57 % 0,00743355Sigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,00041236Bağımsız Denetim Ücreti3.870 % 0,0149788Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.360,99 % 0,04397262Fon Yönetim Ücreti76.455,44 % 0,29592018Hisse Senedi Komisyonu8.659,61 % 0,03351695Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00103768Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler896,49 % 0,00346986TOPLAM GİDERLER103.537,74 % 0,40074201DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.836.507,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834556BIST