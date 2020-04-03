***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 13:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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1.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,57 % 0,00743355
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00041236
Bağımsız Denetim Ücreti
3.870 % 0,0149788
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
11.360,99 % 0,04397262
Fon Yönetim Ücreti
76.455,44 % 0,29592018
Hisse Senedi Komisyonu
8.659,61 % 0,03351695
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00103768
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
896,49 % 0,00346986
TOPLAM GİDERLER
103.537,74 % 0,40074201
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.836.507,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834556
BIST
15:4989.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 206,70
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:496,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0923
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:497,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:49349,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,75
|Açılış
|: 349,16
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|11.876.630
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.927.054
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.185.117
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|658.337
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.228.409
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.488.183
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,02
|244.816.604
|% -8,18
|
|DAGI
|2,12
|11.490.921
|% -7,42
|
|PETKM
|3,43
|590.779.993
|% -0,87
|
|TUPRS
|85,85
|448.980.215
|% 3,87
|
|SASA
|8,37
|437.473.794
|% 9,27
|
|GARAN
|7,53
|395.352.125
|% -0,92
|
|ASELS
|23,42
|392.883.722
|% 1,21
|
|PETKM
|3,43
|590.779.993
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,02
|244.816.604
|% -8,18
|
|IHLGM
|1,02
|117.809.885
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,83
|151.131.236
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|213.438.296
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1987
|8,2398
|% 0,28
|
|Frank
|6,8343
|6,8755
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7776
|1,7865
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-1,06
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|34,39
|34,39
|4,45
|
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