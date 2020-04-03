***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur..Açıklama1.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.920,57 % 0,02243709Sigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,00124466Bağımsız Denetim Ücreti3.870 % 0,04521134Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.389,34 % 0,09800861Fon Yönetim Ücreti25.330,19 % 0,29592037Hisse Senedi Komisyonu2.942,63 % 0,03437732Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00313208Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler985,74 % 0,01151592TOPLAM GİDERLER43.813,11 % 0,5118474DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.559.799,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834557BIST