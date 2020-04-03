***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 13:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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1.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,57 % 0,02243709
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00124466
Bağımsız Denetim Ücreti
3.870 % 0,04521134
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
8.389,34 % 0,09800861
Fon Yönetim Ücreti
25.330,19 % 0,29592037
Hisse Senedi Komisyonu
2.942,63 % 0,03437732
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00313208
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
985,74 % 0,01151592
TOPLAM GİDERLER
43.813,11 % 0,5118474
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.559.799,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834557
BIST
15:5289.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 199,16
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:526,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0915
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:527,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:52348,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 4,86
|Açılış
|: 348,28
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|11.916.861
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.931.028
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.185.117
|% 9,94
|
|SASA
|8,42
|456.102.521
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.234.358
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.489.449
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,02
|245.941.633
|% -8,18
|
|TSPOR
|2,86
|216.019.157
|% -7,44
|
|PETKM
|3,43
|593.864.060
|% -0,87
|
|SASA
|8,42
|456.102.521
|% 9,92
|
|TUPRS
|85,85
|451.480.937
|% 3,87
|
|GARAN
|7,53
|396.683.100
|% -0,92
|
|ASELS
|23,46
|394.448.211
|% 1,38
|
|PETKM
|3,43
|593.864.060
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,02
|245.941.633
|% -8,18
|
|IHLGM
|1,01
|117.890.408
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|151.199.387
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,86
|216.019.157
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2069
|8,2480
|% 0,38
|
|Frank
|6,8368
|6,8780
|% 1,05
|
|Riyal
|1,7784
|1,7874
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.613
|-1,69
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|34,23
|34,23
|4,29
|
Seans Raporu
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