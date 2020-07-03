***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,57 % 0,0097492Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00054082Bağımsız Denetim Ücreti7.865,96 % 0,0399292Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.813,05 % 0,10565124Fon Yönetim Ücreti117.238,91 % 0,59512836Hisse Senedi Komisyonu16.720,81 % 0,08487821Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00384167Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.680,52 % 0,00853066TOPLAM GİDERLER167.103,16 % 0,84824936DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.699.768,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854514BIST