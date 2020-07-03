***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,57 % 0,02032507Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00112749Bağımsız Denetim Ücreti7.911,86 % 0,08372987Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.266,46 % 0,18272802Fon Yönetim Ücreti56.235,28 % 0,59512844Hisse Senedi Komisyonu13.528,34 % 0,14316813Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00800909Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.339,7 % 0,01417782TOPLAM GİDERLER99.065,55 % 1,04839394DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.449.267,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854516BIST