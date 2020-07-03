***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Açıklama2.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.841,09 % 0,00431573Sigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,00011971Bağımsız Denetim Ücreti3.301,14 % 0,00370906Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri49.835,26 % 0,05599335Fon Yönetim Ücreti529.676,74 % 0,59512833Hisse Senedi Komisyonu5.220,45 % 0,00586554Tahvil Bono Komisyonu164,51 % 0,00018484Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00085032Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler9.911,21 % 0,01113593TOPLAM GİDERLER602.813,74 % 0,67730279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.002.104,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854517BIST