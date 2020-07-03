***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.07.2020 19:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.841,09 % 0,00431573
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00011971
Bağımsız Denetim Ücreti
3.301,14 % 0,00370906
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
49.835,26 % 0,05599335
Fon Yönetim Ücreti
529.676,74 % 0,59512833
Hisse Senedi Komisyonu
5.220,45 % 0,00586554
Tahvil Bono Komisyonu
164,51 % 0,00018484
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00085032
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
9.911,21 % 0,01113593
TOPLAM GİDERLER
602.813,74 % 0,67730279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.002.104,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854517
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,10
|Açılış
|: 392,42
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5350
|8,5778
|% 0,18
|
|Frank
|7,2350
|7,2786
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,68
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.612
|2.625
|4,30
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,10
|
|Çeyrek
|634
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|-0,29
|
Seans Raporu
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