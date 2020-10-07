***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.920,57 % 0,02005478Sigorta GiderleriNoter Ücretleri200,91 % 0,00209792Bağımsız Denetim Ücreti12.216,54 % 0,12756633Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri26.734,41 % 0,27916338Fon Yönetim Ücreti85.962,11 % 0,89762494Hisse Senedi Komisyonu17.940,26 % 0,18733399Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,01070211Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.499,64 % 0,02610149TOPLAM GİDERLER148.499,34 % 1,55064494DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.576.617,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879037BIST