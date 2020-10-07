***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem HMK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.013,2 % 0,08542162Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri14.137,29 % 0,15070512Fon Yönetim Ücreti41.947,77 % 0,447168Hisse Senedi Komisyonu19.434,07 % 0,2071694Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,00348479Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler974,03 % 0,01038327TOPLAM GİDERLER84.833,26 % 0,90433221DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.380.762,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879038BIST