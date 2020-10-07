***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 13:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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3.Dönem HMK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
8.013,2 % 0,08542162
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
14.137,29 % 0,15070512
Fon Yönetim Ücreti
41.947,77 % 0,447168
Hisse Senedi Komisyonu
19.434,07 % 0,2071694
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
326,9 % 0,00348479
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
974,03 % 0,01038327
TOPLAM GİDERLER
84.833,26 % 0,90433221
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.380.762,88 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879038
BIST
13:131.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:137,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0703
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:139,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1007
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:13476,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,04
|Açılış
|: 476,85
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:13
|VKING
|6,71
|3.888.219
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.874.422
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.907
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.717.753
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,04
|1.015.863.477
|% -0,98
|
|ODAS
|3,43
|1.002.769.619
|% 4,89
|
|ASELS
|18,60
|489.727.610
|% 0,32
|
|SISE
|6,85
|365.828.496
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,70
|340.495.106
|% 1,50
|
|ODAS
|3,43
|1.002.769.619
|% 4,89
|
|GARAN
|7,04
|1.015.863.477
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,70
|340.495.106
|% 1,50
|
|CEMAS
|1,90
|236.171.868
|% 3,26
|
|YGYO
|1,08
|114.464.662
|% 8,00
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8640
|7,8681
|% 0,90
|
|Euro
|9,2456
|9,2528
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,0883
|10,1389
|% 0,82
|
|Frank
|8,5195
|8,5708
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0870
|2,0974
|% 0,72
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,02
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,76
|