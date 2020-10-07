***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.259,75 % 0,0104362Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri9.089,87 % 0,02226977Fon Yönetim Ücreti169.083,12 % 0,41424604Hisse Senedi Komisyonu58.083,87 % 0,14230287Tahvil Bono Komisyonu55,85 % 0,00013683Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.079,93 % 0,00754569Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,00028811Türev Araçlar Komisyonu4.408,97 % 0,01080178Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.304,63 % 0,0129961TOPLAM GİDERLER253.483,59 % 0,62102339DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.817.075,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879039BIST