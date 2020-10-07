***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 13:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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3.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
4.259,75 % 0,0104362
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
9.089,87 % 0,02226977
Fon Yönetim Ücreti
169.083,12 % 0,41424604
Hisse Senedi Komisyonu
58.083,87 % 0,14230287
Tahvil Bono Komisyonu
55,85 % 0,00013683
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.079,93 % 0,00754569
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,00028811
Türev Araçlar Komisyonu
4.408,97 % 0,01080178
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
5.304,63 % 0,0129961
TOPLAM GİDERLER
253.483,59 % 0,62102339
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.817.075,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879039
BIST
13:251.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:257,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,8560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:259,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0886
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:25476,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,07
|Açılış
|: 476,88
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:23
|VKING
|6,71
|3.905.967
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.899.190
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.723.866
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.017.375.695
|% -1,13
|
|ODAS
|3,42
|1.010.968.447
|% 4,59
|
|ASELS
|18,60
|495.788.790
|% 0,32
|
|SISE
|6,85
|368.194.370
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|345.851.988
|% 1,88
|
|ODAS
|3,42
|1.010.968.447
|% 4,59
|
|GARAN
|7,03
|1.017.375.695
|% -1,13
|
|ZOREN
|2,71
|345.851.988
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,90
|238.598.249
|% 3,26
|
|YGYO
|1,07
|115.460.940
|% 7,00
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8614
|7,8645
|% 0,86
|
|Euro
|9,2377
|9,2466
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0747
|10,1252
|% 0,68
|
|Frank
|8,5202
|8,5715
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0871
|2,0976
|% 0,73
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,02
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,76
|