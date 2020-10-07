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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2020 13:29
GÜNCEL HABERLER



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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3.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
1.920,57 % 0,00998963
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
200,91 % 0,00001045
Bağımsız Denetim Ücreti
12.046,44 % 0,06265821
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
31.815,33 % 0,16548388
Fon Yönetim Ücreti
172.574,01 % 0,8976244
Hisse Senedi Komisyonu
22.641,27 % 0,11776603
Tahvil Bono Komisyonu
61,07 % 0,00031765
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0053309
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
2.995,87 % 0,01558268
TOPLAM GİDERLER
245.280,37 % 1,2757984
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.225.637,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879040


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BALAT 14,85 2.184.569 % 10,00  
DYOBY 12,00 24.899.190 % 9,99  
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Riyal 2,0871 2,0976 % 0,73  
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Altın Gr. 477 477 6,02  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -12,00  
Tam 3.139 3.217 -8,74  
Yarım 1.517 1.556 -4,23  
Çeyrek 761 778 -2,12  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 0,52  
Gümüş Gr. 5,96 5,96 0,18  
B. Petrol 41,89 41,89 -0,76  
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