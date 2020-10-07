***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.920,57 % 0,00998963Sigorta GiderleriNoter Ücretleri200,91 % 0,00001045Bağımsız Denetim Ücreti12.046,44 % 0,06265821Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri31.815,33 % 0,16548388Fon Yönetim Ücreti172.574,01 % 0,8976244Hisse Senedi Komisyonu22.641,27 % 0,11776603Tahvil Bono Komisyonu61,07 % 0,00031765Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0053309Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.995,87 % 0,01558268TOPLAM GİDERLER245.280,37 % 1,2757984DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.225.637,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879040BIST