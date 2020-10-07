***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 13:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
3.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.841,09 % 0,00379605
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
200,91 % 0,00019855
Bağımsız Denetim Ücreti
5.161,38 % 0,00510086
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
82.800,03 % 0,08182915
Fon Yönetim Ücreti
908.274,58 % 0,89762449
Hisse Senedi Komisyonu
10.434,84 % 0,01031248
Tahvil Bono Komisyonu
917,64 % 0,00090688
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00101288
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
219.747,78 % 0,2171711
TOPLAM GİDERLER
1.232.403,15 % 1,21795245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.186.475,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879041
BIST
13:251.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:257,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,8560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:259,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0886
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:25476,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,07
|Açılış
|: 476,88
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:25
|VKING
|6,71
|3.905.967
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.899.190
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.723.866
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.017.375.695
|% -1,13
|
|ODAS
|3,42
|1.010.968.447
|% 4,59
|
|ASELS
|18,60
|495.788.790
|% 0,32
|
|SISE
|6,85
|368.194.370
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|345.851.988
|% 1,88
|
|ODAS
|3,42
|1.010.968.447
|% 4,59
|
|GARAN
|7,03
|1.017.375.695
|% -1,13
|
|ZOREN
|2,71
|345.851.988
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,90
|238.598.249
|% 3,26
|
|YGYO
|1,07
|115.460.940
|% 7,00
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8540
|7,8584
|% 0,78
|
|Euro
|9,2310
|9,2407
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,0747
|10,1252
|% 0,68
|
|Frank
|8,5202
|8,5715
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0871
|2,0976
|% 0,73
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|11,08
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,93
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,80
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|-0,80
|