***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.841,09 % 0,00379605Sigorta GiderleriNoter Ücretleri200,91 % 0,00019855Bağımsız Denetim Ücreti5.161,38 % 0,00510086Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri82.800,03 % 0,08182915Fon Yönetim Ücreti908.274,58 % 0,89762449Hisse Senedi Komisyonu10.434,84 % 0,01031248Tahvil Bono Komisyonu917,64 % 0,00090688Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00101288Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler219.747,78 % 0,2171711TOPLAM GİDERLER1.232.403,15 % 1,21795245DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.186.475,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879041BIST