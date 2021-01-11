***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama4.Dönem HYK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.850 % 0,07273736Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.296,31 % 0,05174881Fon Yönetim Ücreti41.997,91 % 0,3451771Hisse Senedi Komisyonu45.804,63 % 0,37646419Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu409,51 % 0,00336573Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0,00048327Türev Araçlar Komisyonu29.983,52 % 0,24643189Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.724,3 % 0,12923663TOPLAM GİDERLER149.124,98 % 1,22564498DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900084BIST