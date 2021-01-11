***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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4.Dönem HYK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
8.850 % 0,07273736
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
6.296,31 % 0,05174881
Fon Yönetim Ücreti
41.997,91 % 0,3451771
Hisse Senedi Komisyonu
45.804,63 % 0,37646419
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
409,51 % 0,00336573
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0,00048327
Türev Araçlar Komisyonu
29.983,52 % 0,24643189
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
15.724,3 % 0,12923663
TOPLAM GİDERLER
149.124,98 % 1,22564498
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900084
BIST
15:201.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:207,4441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0709
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:209,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:20442,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,89
|Açılış
|: 442,01
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:20
|FROTO
|148,50
|206.022.891
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.448.539
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.672.015
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.851.663
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,70
|2.589.248.259
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.250.658
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|902.193.218
|% 3,11
|
|TCELL
|17,07
|826.018.978
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,07
|761.656.525
|% 4,21
|
|SKBNK
|1,66
|902.193.218
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.250.658
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|514.942.805
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|434.343.950
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|671.213.637
|% 0,95
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4386
|7,4441
|% 0,96
|
|Euro
|9,0525
|9,0609
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,9928
|10,0429
|% 0,22
|
|Frank
|8,3189
|8,3690
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% 0,89
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|