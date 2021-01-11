***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
4.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
11.385,15 % 0,00559615
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
70.790,68 % 0,0347958
Fon Yönetim Ücreti
2.272.472,5 % 1,11699027
Hisse Senedi Komisyonu
292.016,87 % 0,14353529
Tahvil Bono Komisyonu
317,54 % 0,00015608
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.527,9 % 0,00566632
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
385,7 % 0,00018958
Türev Araçlar Komisyonu
121.402,21 % 0,05967293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
34.544,13 % 0,0169795
TOPLAM GİDERLER
2.814.842,68 % 1,38358193
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
203.446.041,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900086
BIST
15:061.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:067,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:069,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:06442,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,07
|Açılış
|: 442,14
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:04
|FROTO
|148,50
|204.789.896
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|87.344.235
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.819.247
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.183.312
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|34.910.589
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,00
|2.560.836.113
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.261.983.426
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|898.203.646
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|807.230.984
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,12
|753.082.502
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,66
|898.203.646
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.261.983.426
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|511.653.286
|% 5,12
|
|TSKB
|1,84
|225.296.592
|% 0,00
|
|PETKM
|5,33
|651.437.624
|% 1,33
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4375
|7,4422
|% 0,94
|
|Euro
|9,0465
|9,0538
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,9977
|10,0478
|% 0,27
|
|Frank
|8,3210
|8,3711
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9760
|1,9859
|% 0,85
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,35
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|