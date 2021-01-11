***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama4.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti11.385,15 % 0,00559615Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri70.790,68 % 0,0347958Fon Yönetim Ücreti2.272.472,5 % 1,11699027Hisse Senedi Komisyonu292.016,87 % 0,14353529Tahvil Bono Komisyonu317,54 % 0,00015608Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu11.527,9 % 0,00566632Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar385,7 % 0,00018958Türev Araçlar Komisyonu121.402,21 % 0,05967293Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler34.544,13 % 0,0169795TOPLAM GİDERLER2.814.842,68 % 1,38358193DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ203.446.041,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900086BIST