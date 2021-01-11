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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 15:09



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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4.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
11.385,15 % 0,00559615
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
70.790,68 % 0,0347958
Fon Yönetim Ücreti
2.272.472,5 % 1,11699027
Hisse Senedi Komisyonu
292.016,87 % 0,14353529
Tahvil Bono Komisyonu
317,54 % 0,00015608
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.527,9 % 0,00566632
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
385,7 % 0,00018958
Türev Araçlar Komisyonu
121.402,21 % 0,05967293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
34.544,13 % 0,0169795
TOPLAM GİDERLER
2.814.842,68 % 1,38358193
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
203.446.041,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900086


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Altın Gr. 442 442 4,16  
Cumhuriyet 2.934 2.978 -35,00  
Tam 2.924 2.997 -26,17  
Yarım 1.413 1.450 -12,65  
Çeyrek 709 725 -6,33  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 -0,36  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,01  
B. Petrol 55,34 55,34 -0,65  
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