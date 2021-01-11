***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:10
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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4.Dönem HMK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
13.450,4 % 0,05257867
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
29.970,94 % 0,11715876
Fon Yönetim Ücreti
194.299,11 % 0,75953046
Hisse Senedi Komisyonu
86.479,94 % 0,33805687
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
147 % 0,00057463
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
595 % 0,0023259
Türev Araçlar Komisyonu
43.095,61 % 0,16846412
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
8.012,57 % 0,03132176
TOPLAM GİDERLER
376.050,57 % 1,47001118
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.581.476,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900087
BIST
15:061.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:067,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:069,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:06442,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,02
|Açılış
|: 442,14
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:04
|FORMT
|5,39
|19.422.576
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|87.525.352
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|205.084.965
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.536.926
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.237.820
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,80
|2.567.063.242
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.273.122
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|899.210.287
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|809.742.626
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,11
|754.982.452
|% 4,46
|
|SKBNK
|1,66
|899.210.287
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.273.122
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|512.654.126
|% 5,51
|
|TSKB
|1,83
|225.530.608
|% -0,54
|
|PETKM
|5,33
|651.839.189
|% 1,33
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4409
|7,4476
|% 1,01
|
|Euro
|9,0519
|9,0567
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,9997
|10,0498
|% 0,29
|
|Frank
|8,3206
|8,3707
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,86
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|
Seans Raporu
15:04
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15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, KOZAL
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15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 25 artarak (% 0.52 ) 1, 390
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15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, YBTAS, YAPRK, ISBIR, INVEO, INTEM, FORMT, YESIL, UZERB, SUMAS
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15:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, ATSYH, GRNYO
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15:19
BTCIM, TURGG, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında