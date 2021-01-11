***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama4.Dönem HMK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti13.450,4 % 0,05257867Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri29.970,94 % 0,11715876Fon Yönetim Ücreti194.299,11 % 0,75953046Hisse Senedi Komisyonu86.479,94 % 0,33805687Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu147 % 0,00057463Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar595 % 0,0023259Türev Araçlar Komisyonu43.095,61 % 0,16846412Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.012,57 % 0,03132176TOPLAM GİDERLER376.050,57 % 1,47001118DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.581.476,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900087BIST