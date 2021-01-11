***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama4.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.920,57 % 0,01198231Sigorta GiderleriNoter Ücretleri200,91 % 0,00125346Bağımsız Denetim Ücreti16.521,22 % 0,10307478Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri40.078,87 % 0,25004938Fon Yönetim Ücreti193.941,35 % 1,20998707Hisse Senedi Komisyonu25.627,4 % 0,15988763Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00806694Türev Araçlar Komisyonu1.155,33 % 0,00720803Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.474,76 % 0,03415666TOPLAM GİDERLER286.213,41 % 1,78566626DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.028.382,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900088BIST