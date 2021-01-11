***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:10
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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4.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,57 % 0,01198231
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
200,91 % 0,00125346
Bağımsız Denetim Ücreti
16.521,22 % 0,10307478
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
40.078,87 % 0,25004938
Fon Yönetim Ücreti
193.941,35 % 1,20998707
Hisse Senedi Komisyonu
25.627,4 % 0,15988763
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00806694
Türev Araçlar Komisyonu
1.155,33 % 0,00720803
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
5.474,76 % 0,03415666
TOPLAM GİDERLER
286.213,41 % 1,78566626
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.028.382,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900088
BIST
14:581.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,31
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:587,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0648
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:589,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:58442,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,53
|Açılış
|: 442,85
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:58
|TURGG
|146,30
|87.182.471
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|204.771.482
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.183.312
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.749.204
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|34.508.314
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,20
|2.558.577.538
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,56
|1.181.581.120
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,66
|897.201.405
|% 3,11
|
|TCELL
|17,13
|804.515.007
|% 1,66
|
|KOZAA
|17,13
|752.622.781
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,66
|897.201.405
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,56
|1.181.581.120
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,67
|511.381.258
|% 5,12
|
|TSKB
|1,84
|225.201.508
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,40
|418.772.191
|% 0,29
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4340
|7,4380
|% 0,88
|
|Euro
|9,0441
|9,0503
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0102
|10,0604
|% 0,40
|
|Frank
|8,3272
|8,3774
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% 0,95
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,04
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,54
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-24,66
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,92
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,71
|
Seans Raporu
14:58
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