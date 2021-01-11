***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:10
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
4.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,57 % 0,00849834
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
200,91 % 0,00088901
Bağımsız Denetim Ücreti
16.226,92 % 0,07180256
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
44.849,81 % 0,1984561
Fon Yönetim Ücreti
273.449,01 % 1,20998558
Hisse Senedi Komisyonu
28.387,99 % 0,12561413
Tahvil Bono Komisyonu
216 % 0,00095578
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0057214
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
5.083,11 % 0,02249227
TOPLAM GİDERLER
371.627,32 % 1,64441516
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.599.361,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900089
BIST
15:031.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:037,4401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0669
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:039,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0273
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:03442,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,94
|Açılış
|: 442,06
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:01
|FROTO
|148,50
|204.682.679
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.183.312
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.749.204
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,10
|2.556.492.205
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,56
|1.172.626.887
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,66
|896.373.314
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|803.752.268
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,13
|751.390.414
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,66
|896.373.314
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,56
|1.172.626.887
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,68
|511.124.011
|% 5,51
|
|TSKB
|1,84
|225.181.112
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|650.884.372
|% 1,14
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4368
|7,4411
|% 0,92
|
|Euro
|9,0458
|9,0532
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0203
|10,0705
|% 0,50
|
|Frank
|8,3293
|8,3794
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9781
|1,9881
|% 0,96
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,52
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.993
|-30,39
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,70
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,73
|