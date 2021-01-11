***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama4.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.920,57 % 0,00849834Sigorta GiderleriNoter Ücretleri200,91 % 0,00088901Bağımsız Denetim Ücreti16.226,92 % 0,07180256Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri44.849,81 % 0,1984561Fon Yönetim Ücreti273.449,01 % 1,20998558Hisse Senedi Komisyonu28.387,99 % 0,12561413Tahvil Bono Komisyonu216 % 0,00095578Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0057214Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.083,11 % 0,02249227TOPLAM GİDERLER371.627,32 % 1,64441516DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.599.361,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900089BIST