***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama4.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.841,09 % 0,00340868Sigorta GiderleriNoter Ücretleri200,91 % 0,00017829Bağımsız Denetim Ücreti7.021,62 % 0,00623116Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri126.400,47 % 0,11217083Fon Yönetim Ücreti1.363.480,38 % 1,20998539Hisse Senedi Komisyonu30.083,14 % 0,0266965Tahvil Bono Komisyonu1.432,16 % 0,00127093Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu319,2 % 0,00028327Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00114744Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler227.984,51 % 0,20231896TOPLAM GİDERLER1.762.056,48 % 1,56369144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.685.689,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900091BIST