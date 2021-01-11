***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:10
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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4.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
3.841,09 % 0,00340868
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
200,91 % 0,00017829
Bağımsız Denetim Ücreti
7.021,62 % 0,00623116
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
126.400,47 % 0,11217083
Fon Yönetim Ücreti
1.363.480,38 % 1,20998539
Hisse Senedi Komisyonu
30.083,14 % 0,0266965
Tahvil Bono Komisyonu
1.432,16 % 0,00127093
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
319,2 % 0,00028327
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00114744
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
227.984,51 % 0,20231896
TOPLAM GİDERLER
1.762.056,48 % 1,56369144
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
112.685.689,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900091
BIST
15:061.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:067,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:069,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:06442,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,02
|Açılış
|: 442,14
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KONYA
|1.324,40
|44.536.926
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|204.795.687
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|87.344.235
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.819.247
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.040.318
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,00
|2.562.577.126
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.277.423.698
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|898.663.244
|% 3,11
|
|TCELL
|17,13
|808.028.539
|% 1,66
|
|KOZAA
|17,11
|753.565.621
|% 4,46
|
|SKBNK
|1,66
|898.663.244
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.277.423.698
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|511.793.626
|% 5,51
|
|TSKB
|1,83
|225.475.804
|% -0,54
|
|PETKM
|5,33
|651.597.711
|% 1,33
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4375
|7,4422
|% 0,94
|
|Euro
|9,0465
|9,0538
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,9957
|10,0458
|% 0,25
|
|Frank
|8,3197
|8,3699
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,86
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,15
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.923
|2.996
|-27,18
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|-13,14
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,57
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
15:04
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15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, KOZAL
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15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 25 artarak (% 0.52 ) 1, 390
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15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, YBTAS, YAPRK, ISBIR, INVEO, INTEM, FORMT, YESIL, UZERB, SUMAS
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15:19
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BTCIM, TURGG, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında