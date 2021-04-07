***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama1.Dönem HYK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,04447894Sigorta GiderleriNoter Ücretleri221,57 % 0,0021415Bağımsız Denetim Ücreti12.965,82 % 0,12531637Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.549 % 0,10195749Fon Yönetim Ücreti49.318,9 % 0,47667373Hisse Senedi Komisyonu71.869,62 % 0,69462945Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00282415Türev Araçlar Komisyonu109.715,19 % 1,06041192Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler32.086,77 % 0,3101229TOPLAM GİDERLER291.621,07 % 2,81855648DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.346.468,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924298BIST