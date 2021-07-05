***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00387941Sigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,00020328Bağımsız Denetim Ücreti8.818 % 0,01486685Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri46.145,95 % 0,07780049Fon Yönetim Ücreti347.138,88 % 0,58526427Hisse Senedi Komisyonu105.718,18 % 0,17823723Tahvil Bono Komisyonu49,44 % 0,00008335Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00139075Türev Araçlar Komisyonu50.417,94 % 0,08500292Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.455,6 % 0,01256989TOPLAM GİDERLER568.990,46 % 0,95929844DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.313.185,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946098BIST