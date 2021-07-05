***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 11:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,00387941
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00020328
Bağımsız Denetim Ücreti
8.818 % 0,01486685
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
46.145,95 % 0,07780049
Fon Yönetim Ücreti
347.138,88 % 0,58526427
Hisse Senedi Komisyonu
105.718,18 % 0,17823723
Tahvil Bono Komisyonu
49,44 % 0,00008335
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00139075
Türev Araçlar Komisyonu
50.417,94 % 0,08500292
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.455,6 % 0,01256989
TOPLAM GİDERLER
568.990,46 % 0,95929844
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.313.185,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946098
BIST
13:131.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:138,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:1310,2660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0269
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:13504,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,75
|Açılış
|: 504,02
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:13
|EDATA
|7,26
|18.758.511
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.388.679
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.887.500
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.988.645
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,17
|5.403.543
|% -6,31
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,68
|785.380.034
|% 0,46
|
|THYAO
|14,08
|399.235.154
|% -0,28
|
|AKBNK
|5,44
|282.072.123
|% 0,00
|
|EREGL
|18,22
|276.443.399
|% 0,00
|
|KOZAL
|111,00
|275.810.384
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,24
|205.856.768
|% 0,45
|
|GARAN
|8,68
|785.380.034
|% 0,46
|
|ODAS
|1,92
|118.232.569
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,31
|75.060.244
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,44
|282.072.123
|% 0,00
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6603
|8,6651
|% 0,01
|
|Euro
|10,2616
|10,2660
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9711
|12,0311
|% 0,06
|
|Frank
|9,3527
|9,4090
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3050
|2,3166
|% 0,04
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|17,14
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|27,46
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|13,28
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,64
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|0,17
|