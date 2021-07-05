***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 11:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
2.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00257661
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00006751
Bağımsız Denetim Ücreti
3.599,16 % 0,00201513
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
90.589,09 % 0,05071991
Fon Yönetim Ücreti
1.045.320,63 % 0,58526435
Hisse Senedi Komisyonu
49.982,59 % 0,02798474
Tahvil Bono Komisyonu
551,34 % 0,00030869
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00046185
Türev Araçlar Komisyonu
68,52 % 0,00003836
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
18.940,39 % 0,01060453
TOPLAM GİDERLER
1.214.599,19 % 0,68004169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.606.578,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946099
BIST
14:161.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:168,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:1610,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0116
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:16503,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,63
|Açılış
|: 503,90
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:16
|GWIND
|3,74
|135.983.545
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.933.405
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.147.944
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.079.955
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,20
|5.996.218
|% -6,08
|
|GARAN
|8,68
|893.848.997
|% 0,46
|
|THYAO
|14,09
|422.196.420
|% -0,21
|
|KOZAL
|111,40
|327.041.731
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,45
|309.916.801
|% 0,18
|
|EREGL
|18,28
|309.521.772
|% 0,33
|
|GARAN
|8,68
|893.848.997
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,23
|209.473.758
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|130.922.143
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|87.017.344
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|309.916.801
|% 0,18
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.313
|3.399
|27,25
|
|Yarım
|1.601
|1.644
|13,18
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,63
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 52 artarak (% 0.10 ) 1, 503
-
14:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, GUSGR
-
14:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DIRIT, AYES
-
14:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
14:29XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 6, 883.00 milyon TL de