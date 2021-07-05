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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2021 11:58



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00257661
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
120,57 % 0,00006751
Bağımsız Denetim Ücreti
3.599,16 % 0,00201513
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
90.589,09 % 0,05071991
Fon Yönetim Ücreti
1.045.320,63 % 0,58526435
Hisse Senedi Komisyonu
49.982,59 % 0,02798474
Tahvil Bono Komisyonu
551,34 % 0,00030869
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00046185
Türev Araçlar Komisyonu
68,52 % 0,00003836
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
18.940,39 % 0,01060453
TOPLAM GİDERLER
1.214.599,19 % 0,68004169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.606.578,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946099


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