***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00257661Sigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,00006751Bağımsız Denetim Ücreti3.599,16 % 0,00201513Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri90.589,09 % 0,05071991Fon Yönetim Ücreti1.045.320,63 % 0,58526435Hisse Senedi Komisyonu49.982,59 % 0,02798474Tahvil Bono Komisyonu551,34 % 0,00030869Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00046185Türev Araçlar Komisyonu68,52 % 0,00003836Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.940,39 % 0,01060453TOPLAM GİDERLER1.214.599,19 % 0,68004169DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.606.578,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946099BIST