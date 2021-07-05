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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2021 11:58



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,00411106
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
120,57 % 0,00021542
Bağımsız Denetim Ücreti
8.577,7 % 0,01532528
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
42.727,58 % 0,0763389
Fon Yönetim Ücreti
327.577,92 % 0,58526454
Hisse Senedi Komisyonu
70.529,29 % 0,12601061
Tahvil Bono Komisyonu
122,43 % 0,00021874
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,0014738
Türev Araçlar Komisyonu
64.801,53 % 0,11577715
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
12.267,67 % 0,02191794
TOPLAM GİDERLER
529.850,59 % 0,94665342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.970.915,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946100


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SELVA 6,49 18.887.500 % 10,00  
EUKYO 7,92 5.988.645 % 9,96  
TKURU 239,00 7.121.722 % 9,94  
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Altın Ons 1.809 1.809 17,67  
Altın Gr. 504 504 4,93  
Cumhuriyet 3.321 3.331 -21,00  
Tam 3.315 3.399 27,46  
Yarım 1.602 1.644 13,28  
Çeyrek 804 822 6,64  
Gümüş.Ons 26,65 26,69 0,19  
Gümüş Gr. 7,43 7,44 0,05  
B. Petrol 77,30 77,30 0,14  
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