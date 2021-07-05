***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00411106Sigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,00021542Bağımsız Denetim Ücreti8.577,7 % 0,01532528Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri42.727,58 % 0,0763389Fon Yönetim Ücreti327.577,92 % 0,58526454Hisse Senedi Komisyonu70.529,29 % 0,12601061Tahvil Bono Komisyonu122,43 % 0,00021874Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0014738Türev Araçlar Komisyonu64.801,53 % 0,11577715Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.267,67 % 0,02191794TOPLAM GİDERLER529.850,59 % 0,94665342DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.970.915,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946100BIST