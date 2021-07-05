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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2021 11:58



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2.Dönem HMK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,00168789
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
221,57 % 0,00016253
Bağımsız Denetim Ücreti
10.519,8 % 0,00771678
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
72.243,18 % 0,05299383
Fon Yönetim Ücreti
797.854,38 % 0,58526435
Hisse Senedi Komisyonu
158.059,68 % 0,11594434
Tahvil Bono Komisyonu
292,98 % 0,00021491
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,0006051
Türev Araçlar Komisyonu
176.538,92 % 0,12949974
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
21.660,35 % 0,0158889
TOPLAM GİDERLER
1.240.516,76 % 0,90997838
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
136.323.762,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946101


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EDATA 7,26 18.933.405 % 10,00  
SELVA 6,49 19.147.944 % 10,00  
TKURU 239,10 7.909.796 % 9,98  
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Altın Gr. 504 504 4,88  
Cumhuriyet 3.330 3.380 28,00  
Tam 3.311 3.397 25,49  
Yarım 1.601 1.643 12,33  
Çeyrek 803 822 6,17  
Gümüş.Ons 26,57 26,60 0,11  
Gümüş Gr. 7,41 7,42 0,04  
B. Petrol 77,29 77,29 0,13  
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