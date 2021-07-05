***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HMK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00168789Sigorta GiderleriNoter Ücretleri221,57 % 0,00016253Bağımsız Denetim Ücreti10.519,8 % 0,00771678Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri72.243,18 % 0,05299383Fon Yönetim Ücreti797.854,38 % 0,58526435Hisse Senedi Komisyonu158.059,68 % 0,11594434Tahvil Bono Komisyonu292,98 % 0,00021491Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0006051Türev Araçlar Komisyonu176.538,92 % 0,12949974Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler21.660,35 % 0,0158889TOPLAM GİDERLER1.240.516,76 % 0,90997838DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.323.762,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946101BIST