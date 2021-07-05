***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,0004317Sigorta GiderleriNoter Ücretleri221,57 % 0,00004157Bağımsız Denetim Ücreti13.786,1 % 0,00258645Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri213.177,41 % 0,0399949Fon Yönetim Ücreti7.018.231,04 % 1,31671299Hisse Senedi Komisyonu453.495,6 % 0,08508177Tahvil Bono Komisyonu1.166,63 % 0,00021888Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00015476Türev Araçlar Komisyonu183.842,26 % 0,03449124Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler60.329,03 % 0,01131852TOPLAM GİDERLER7.947.375,54 % 1,49103279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ533.011.451,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946102BIST