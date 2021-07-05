***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 11:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,0004317
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
221,57 % 0,00004157
Bağımsız Denetim Ücreti
13.786,1 % 0,00258645
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
213.177,41 % 0,0399949
Fon Yönetim Ücreti
7.018.231,04 % 1,31671299
Hisse Senedi Komisyonu
453.495,6 % 0,08508177
Tahvil Bono Komisyonu
1.166,63 % 0,00021888
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00015476
Türev Araçlar Komisyonu
183.842,26 % 0,03449124
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
60.329,03 % 0,01131852
TOPLAM GİDERLER
7.947.375,54 % 1,49103279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
533.011.451,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946102
BIST
13:141.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:148,6639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:1410,2887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:14504,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,75
|Açılış
|: 504,02
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EDATA
|7,26
|18.775.754
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.417.810
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.906.646
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.989.184
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,19
|5.471.181
|% -6,16
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,69
|802.656.548
|% 0,58
|
|THYAO
|14,08
|401.673.641
|% -0,28
|
|KOZAL
|111,00
|286.878.066
|% -0,36
|
|AKBNK
|5,44
|282.663.981
|% 0,00
|
|EREGL
|18,23
|277.311.306
|% 0,05
|
|GARAN
|8,69
|802.656.548
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,23
|206.152.970
|% 0,00
|
|ODAS
|1,91
|118.511.897
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,31
|75.547.931
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,44
|282.663.981
|% 0,00
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6618
|8,6639
|% -0,01
|
|Euro
|10,2391
|10,2887
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9668
|12,0268
|% 0,02
|
|Frank
|9,3477
|9,4040
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,01
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,81
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,91
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.331
|-21,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|28,63
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,85
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,06
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|0,15
|