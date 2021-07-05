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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2021 11:58



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,0004317
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
221,57 % 0,00004157
Bağımsız Denetim Ücreti
13.786,1 % 0,00258645
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
213.177,41 % 0,0399949
Fon Yönetim Ücreti
7.018.231,04 % 1,31671299
Hisse Senedi Komisyonu
453.495,6 % 0,08508177
Tahvil Bono Komisyonu
1.166,63 % 0,00021888
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00015476
Türev Araçlar Komisyonu
183.842,26 % 0,03449124
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
60.329,03 % 0,01131852
TOPLAM GİDERLER
7.947.375,54 % 1,49103279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
533.011.451,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946102


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EDATA 7,26 18.775.754 % 10,00  
GWIND 3,74 135.417.810 % 10,00  
SELVA 6,49 18.906.646 % 10,00  
EUKYO 7,92 5.989.184 % 9,96  
TKURU 239,00 7.121.722 % 9,94  
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Sterlin 11,9668 12,0268 % 0,02  
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Riyal 2,3038 2,3153 % -0,01  
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Altın Ons 1.809 1.809 17,81  
Altın Gr. 504 504 4,91  
Cumhuriyet 3.321 3.331 -21,00  
Tam 3.316 3.400 28,63  
Yarım 1.603 1.645 13,85  
Çeyrek 804 822 6,93  
Gümüş.Ons 26,65 26,68 0,19  
Gümüş Gr. 7,43 7,44 0,06  
B. Petrol 77,31 77,31 0,15  
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