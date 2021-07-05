***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 11:59
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2.Dönem HYK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,04148161
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
221,57 % 0,00199719
Bağımsız Denetim Ücreti
26.690,88 % 0,24058682
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
21.669,85 % 0,19532816
Fon Yönetim Ücreti
108.196,41 % 0,97526311
Hisse Senedi Komisyonu
143.814,14 % 1,29631497
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,0074355
Türev Araçlar Komisyonu
228.006,49 % 2,05520977
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
64.874,03 % 0,58476292
TOPLAM GİDERLER
598.900,27 % 5,39838005
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.094.073,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946103
BIST
14:191.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:198,6733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:1910,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0122
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:19503,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,52
|Açılış
|: 503,79
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:19
|EDATA
|7,26
|18.938.901
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.992.869
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.147.944
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.079.955
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,23
|6.006.249
|% -5,85
|
|THYAO
|14,08
|423.543.688
|% -0,28
|
|KOZAL
|111,30
|328.788.267
|% -0,09
|
|KRDMD
|7,01
|278.808.300
|% 1,30
|
|BIOEN
|25,60
|215.387.675
|% 3,48
|
|YKBNK
|2,24
|209.510.216
|% 0,45
|
|ODAS
|1,91
|131.507.217
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,32
|87.145.776
|% 2,33
|
|TSPOR
|2,92
|154.190.848
|% 5,42
|
|GWIND
|3,74
|135.992.869
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,15
|41.819.397
|% 2,68
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6710
|8,6733
|% 0,10
|
|Euro
|10,2724
|10,2807
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9702
|12,0302
|% 0,05
|
|Frank
|9,3522
|9,4085
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,01
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|16,71
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.313
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.601
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,65
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|77,41
|77,41
|0,25
|
Seans Raporu
14:19
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14:34XU050
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