***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HYK Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,04148161Sigorta GiderleriNoter Ücretleri221,57 % 0,00199719Bağımsız Denetim Ücreti26.690,88 % 0,24058682Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri21.669,85 % 0,19532816Fon Yönetim Ücreti108.196,41 % 0,97526311Hisse Senedi Komisyonu143.814,14 % 1,29631497Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0074355Türev Araçlar Komisyonu228.006,49 % 2,05520977Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler64.874,03 % 0,58476292TOPLAM GİDERLER598.900,27 % 5,39838005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.094.073,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946103BIST