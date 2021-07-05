***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HYV Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,01080462Sigorta GiderleriNoter Ücretleri221,57 % 0,0005202Bağımsız Denetim Ücreti8.082 % 0,018975Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.067,83 % 0,06355012Fon Yönetim Ücreti218.495,35 % 0,51298552Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu149,44 % 0,00035086Gecelik Ters Repo Komisyonu117.752,25 % 0,27645989Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu143,01 % 0,00033576Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar760,8 % 0,00178621Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.981,89 % 0,01169653TOPLAM GİDERLER382.256,14 % 0,89746471DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.592.887,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946104BIST