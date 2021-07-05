***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 11:59
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2.Dönem HYV Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,01080462
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
221,57 % 0,0005202
Bağımsız Denetim Ücreti
8.082 % 0,018975
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
27.067,83 % 0,06355012
Fon Yönetim Ücreti
218.495,35 % 0,51298552
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
149,44 % 0,00035086
Gecelik Ters Repo Komisyonu
117.752,25 % 0,27645989
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
143,01 % 0,00033576
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
760,8 % 0,00178621
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
4.981,89 % 0,01169653
TOPLAM GİDERLER
382.256,14 % 0,89746471
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.592.887,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946104
BIST
13:111.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:118,6629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:1110,2780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0149
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:11504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,97
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:11
|EDATA
|7,26
|18.775.754
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.417.810
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.906.646
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.989.184
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,19
|5.471.181
|% -6,16
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,69
|802.656.548
|% 0,58
|
|THYAO
|14,08
|401.673.641
|% -0,28
|
|KOZAL
|111,00
|286.878.066
|% -0,36
|
|AKBNK
|5,44
|282.663.981
|% 0,00
|
|EREGL
|18,23
|277.311.306
|% 0,05
|
|GARAN
|8,69
|802.656.548
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,23
|206.152.970
|% 0,00
|
|ODAS
|1,91
|118.511.897
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,31
|75.547.931
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,44
|282.663.981
|% 0,00
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6599
|8,6629
|% -0,02
|
|Euro
|10,2505
|10,2780
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9711
|12,0312
|% 0,06
|
|Frank
|9,3512
|9,4075
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3048
|2,3163
|% 0,03
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|17,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|26,87
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,99
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|77,35
|77,35
|0,19
|