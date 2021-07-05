***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 11:59
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2.Dönem HPI Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
4.563,36 % 0,03286702
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
10.366,57 % 0,07466391
Fon Yönetim Ücreti
82.172,92 % 0,59184006
Hisse Senedi Komisyonu
9.429,82 % 0,06791708
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00092334
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
-799,78 -% 0,00576031
TOPLAM GİDERLER
105.861,09 % 0,7624511
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.884.312,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946105
BIST
13:171.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:178,6636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:1710,2801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0128
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:17503,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,62
|Açılış
|: 503,89
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:17
|GWIND
|3,74
|135.423.240
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.788.524
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.906.652
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.993.936
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,19
|5.484.575
|% -6,16
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,70
|805.939.711
|% 0,69
|
|THYAO
|14,11
|404.475.518
|% -0,07
|
|KOZAL
|110,90
|287.138.251
|% -0,45
|
|AKBNK
|5,46
|286.613.052
|% 0,37
|
|EREGL
|18,25
|278.908.101
|% 0,16
|
|GARAN
|8,70
|805.939.711
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,24
|206.153.185
|% 0,45
|
|ODAS
|1,91
|118.906.631
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,30
|75.721.594
|% 0,78
|
|AKBNK
|5,46
|286.613.052
|% 0,37
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6631
|8,6636
|% -0,01
|
|Euro
|10,2529
|10,2801
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9646
|12,0246
|% 0,00
|
|Frank
|9,3478
|9,4041
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3040
|2,3156
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,67
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.331
|-21,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|27,46
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|13,28
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,64
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,05
|
|B. Petrol
|77,30
|77,30
|0,14
|