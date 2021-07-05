***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HPI Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.563,36 % 0,03286702Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.366,57 % 0,07466391Fon Yönetim Ücreti82.172,92 % 0,59184006Hisse Senedi Komisyonu9.429,82 % 0,06791708Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00092334Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler-799,78 -% 0,00576031TOPLAM GİDERLER105.861,09 % 0,7624511DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.884.312,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946105BIST