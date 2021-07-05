***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 11:59
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2.Dönem HPZ Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
4.436,6 % 0,0610472
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
8.968,64 % 0,12340765
Fon Yönetim Ücreti
41.418,13 % 0,56990963
Hisse Senedi Komisyonu
6.320,09 % 0,08696385
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00176402
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
795,33 % 0,01094367
TOPLAM GİDERLER
62.066,99 % 0,85403602
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.267.490,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946106
BIST
13:171.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:178,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:1710,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0235
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:17503,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,67
|Açılış
|: 503,89
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:15
|EDATA
|7,26
|18.775.754
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.417.810
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.906.646
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.989.184
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,19
|5.471.181
|% -6,16
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,69
|802.656.548
|% 0,58
|
|THYAO
|14,08
|401.673.641
|% -0,28
|
|KOZAL
|111,00
|286.878.066
|% -0,36
|
|AKBNK
|5,44
|282.663.981
|% 0,00
|
|EREGL
|18,23
|277.311.306
|% 0,05
|
|GARAN
|8,69
|802.656.548
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,23
|206.152.970
|% 0,00
|
|ODAS
|1,91
|118.511.897
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,31
|75.547.931
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,44
|282.663.981
|% 0,00
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6619
|8,6642
|% 0,00
|
|Euro
|10,2621
|10,2663
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9711
|12,0312
|% 0,06
|
|Frank
|9,3512
|9,4075
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3048
|2,3163
|% 0,03
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|17,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|26,87
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,99
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|77,35
|77,35
|0,19
|