***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2.Dönem HPZ Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.436,6 % 0,0610472Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.968,64 % 0,12340765Fon Yönetim Ücreti41.418,13 % 0,56990963Hisse Senedi Komisyonu6.320,09 % 0,08696385Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00176402Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler795,33 % 0,01094367TOPLAM GİDERLER62.066,99 % 0,85403602DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.267.490,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946106BIST