***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00252172Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00006607Bağımsız Denetim Ücreti5.459,4 % 0,00299154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri143.705,72 % 0,07874516Fon Yönetim Ücreti1.620.115,66 % 0,8877605Hisse Senedi Komisyonu60.631,32 % 0,03322361Tahvil Bono Komisyonu1.824,62 % 0,00099982Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00061213Türev Araçlar Komisyonu68,52 % 0,00003755Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.581,53 % 0,01566157TOPLAM GİDERLER1.866.226,44 % 1,02261966DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ182.494.676,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968742BIST