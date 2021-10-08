***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00238469Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00012496Bağımsız Denetim Ücreti13.065,42 % 0,01354061Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89.004,6 % 0,09224173Fon Yönetim Ücreti1.649.986,05 % 1,7099966Hisse Senedi Komisyonu138.893,06 % 0,14394465Tahvil Bono Komisyonu1.457,51 % 0,00151052Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00115773Türev Araçlar Komisyonu105.845,49 % 0,10969513Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.246,89 % 0,02305602TOPLAM GİDERLER2.024.037,69 % 2,09765262DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.490.604,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968743BIST