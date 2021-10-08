***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00542417Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00028422Bağımsız Denetim Ücreti13.429,92 % 0,03165851Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.111,97 % 0,13463071Fon Yönetim Ücreti420.779,41 % 0,99190817Hisse Senedi Komisyonu408.909,74 % 0,96392766Tahvil Bono Komisyonu49,44 % 0,00011655Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00263335Türev Araçlar Komisyonu57.735,94 % 0,1361016Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.753,56 % 0,02063487TOPLAM GİDERLER970.308,65 % 2,2873198DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.421.206,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968744BIST