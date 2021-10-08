***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00172362Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri221,57 % 0,00016597Bağımsız Denetim Ücreti15.957 % 0,01195295Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.630,75 % 0,07912509Fon Yönetim Ücreti1.765.966,54 % 1,32283691Hisse Senedi Komisyonu196.274,08 % 0,14702351Tahvil Bono Komisyonu292,98 % 0,00021946Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00083679Türev Araçlar Komisyonu250.371,44 % 0,18754635Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.213,29 % 0,02338102TOPLAM GİDERLER2.369.345,75 % 1,77481166DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.498.432,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968745BIST