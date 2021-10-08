***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00046998Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri221,57 % 0,00004526Bağımsız Denetim Ücreti20.911,5 % 0,00427118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri300.057,25 % 0,06128683Fon Yönetim Ücreti9.778.490,31 % 1,99726125Hisse Senedi Komisyonu546.672,49 % 0,11165811Tahvil Bono Komisyonu1.166,63 % 0,00023828Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00022817Türev Araçlar Komisyonu291.051,97 % 0,0594475Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.881,3 % 0,0171328TOPLAM GİDERLER11.025.871,12 % 2,25203937DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ489.594.954,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968746BIST