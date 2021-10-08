***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,0371942Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri221,57 % 0,00179077Bağımsız Denetim Ücreti40.547,82 % 0,32771487Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.613,83 % 0,2716731Fon Yönetim Ücreti183.036,14 % 1,47933144Hisse Senedi Komisyonu229.923,17 % 1,85828096Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00902861Türev Araçlar Komisyonu339.179,46 % 2,7413102Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.805,4 % 0,82280979TOPLAM GİDERLER934.046,49 % 7,54913394DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.372.895,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968747BIST