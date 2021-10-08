***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00687871Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri221,57 % 0,00033119Bağımsız Denetim Ücreti13.038,96 % 0,01948963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.095,19 % 0,08384676Fon Yönetim Ücreti553.698,96 % 0,82762646Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu374,96 % 0,00056046Gecelik Ters Repo Komisyonu227.395,62 % 0,33989342Vadeli Ters Repo Komisyonu7.575,75 % 0,01132365Borsa Para Piyasası Komisyonu143,01 % 0,00021376Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.053 % 0,00157394Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.235,9 % 0,019784TOPLAM GİDERLER877.434,92 % 1,31152199DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.902.036,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968748BIST