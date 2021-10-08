***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.267,56 % 0,04837088Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.258,91 % 0,12370676Fon Yönetim Ücreti282.264,81 % 1,32976064Hisse Senedi Komisyonu38.658,55 % 0,18212195Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00198052Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.844,38 % 0,00868895TOPLAM GİDERLER359.714,61 % 1,6946297DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.226.738,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968750BIST