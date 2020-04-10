***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYHDFP00045Fonun Süresi SÜRESİZFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERAP DEMİRAL 02.01.2017 28 yıl Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Balaban 23.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi 20 Yıl Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Ferda Taşdelen 23.08.2019 Muhasebe Operasyon Sorumlusu 15 Yıl Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBurhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Üsküdar/İSTANBUL 02165575790 hedefportfoy@hfh.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFerda Taşdelen Portföy Yöneticisi 02165575790 hedefportfoy@hfh.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837268BIST