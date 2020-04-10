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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.04.2020 18:55
GÜNCEL HABERLER



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ISIN Kodu TRYHDFP00052
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERAP DEMİRAL 02.01.2017 28 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Balaban 23.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ferda Taşdelen 23.08.2019 Muhasebe Operasyon Sorumlusu 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Üsküdar/İSTANBUL 02165575790 hedefportfoy@hfh.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Portföy Yöneticisi 02165575790 hedefportfoy@hfh.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837274


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ISKUR 374.000,00 374.000 % 10,00  
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Riyal 1,7745 1,7834 % 0,46  
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Altın Gr. 362 363 2,39  
Cumhuriyet 2.322 2.381 0,90  
Tam 2.386 2.450 4,70  
Yarım 1.161 1.192 0,40  
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