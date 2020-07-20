***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 16:22
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Balaban 23.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Risk Yöneticisi 0216 557 57 90 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860523
BIST
16:07119.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 738,61
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:076,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:077,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:07400,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,21
|Açılış
|: 400,33
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.377.974
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.475
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.822.292
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.000.292
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,57
|135.592.860
|% -6,65
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,31
|982.395.758
|% 0,87
|
|GUSGR
|5,44
|851.011.758
|% 9,46
|
|SISE
|6,51
|794.566.632
|% 5,00
|
|ASELS
|33,04
|669.408.709
|% 1,47
|
|GARAN
|7,94
|561.999.636
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,31
|982.395.758
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,81
|451.769.771
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,44
|851.011.758
|% 9,46
|
|ADESE
|2,49
|379.604.578
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,81
|245.196.967
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6347
|8,6780
|% 0,51
|
|Frank
|7,2730
|7,3168
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,58
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.620
|20,90
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,50
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,50
|
|Çeyrek
|652
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,28
|