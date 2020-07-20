***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 16:22
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Balaban 23.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Risk Yöneticisi 2165575794 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860526
BIST
16:27119.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 759,37
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:276,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:277,8315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:27400,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,32
|Açılış
|: 400,44
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.394.588
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.865.121
|% 9,99
|
|BURCE
|14,66
|10.491.471
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,02
|173.148.092
|% -9,87
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|LUKSK
|21,46
|5.162.051
|% -4,37
|
|EKGYO
|2,31
|990.388.353
|% 0,87
|
|SISE
|6,46
|908.247.985
|% 4,19
|
|GUSGR
|5,44
|856.115.509
|% 9,46
|
|CEMAS
|1,83
|609.943.168
|% 6,40
|
|SASA
|14,34
|571.941.060
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,31
|990.388.353
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,83
|609.943.168
|% 6,40
|
|ADESE
|2,51
|394.387.402
|% 9,61
|
|SISE
|6,46
|908.247.985
|% 4,19
|
|IHLGM
|1,81
|249.872.779
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6406
|8,6840
|% 0,58
|
|Frank
|7,2731
|7,3169
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|3,94
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|20,10
|
|Tam
|2.675
|2.688
|20,70
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,10
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|-0,29
|