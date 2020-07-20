***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 16:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Balaban 23.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Risk Yöneticisi 02165575790 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860527
BIST
17:08119.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 746,08
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:086,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:087,8374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:08400,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,40
|Açılış
|: 400,52
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.627.190
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.897.428
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.501.655
|% -9,87
|
|DITAS
|30,18
|4.489.330
|% -7,65
|
|ASUZU
|16,42
|150.863.736
|% -7,49
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,32
|1.068.437.333
|% 1,31
|
|SISE
|6,44
|984.265.601
|% 3,87
|
|GUSGR
|5,46
|878.188.138
|% 9,86
|
|ASELS
|33,04
|708.320.419
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,82
|689.563.381
|% 5,81
|
|EKGYO
|2,32
|1.068.437.333
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,82
|689.563.381
|% 5,81
|
|GUSGR
|5,46
|878.188.138
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.609.583
|% 9,61
|
|SISE
|6,44
|984.265.601
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6339
|8,6772
|% 0,50
|
|Frank
|7,2710
|7,3148
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,77
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.622
|22,60
|
|Tam
|2.678
|2.690
|23,20
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,40
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,48
|